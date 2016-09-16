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Школьные столовые Казани равняются на Москву

10:49 16.09.2016
Фото с сайта appsro.ru
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В столице Татарстана, как и в Москве, идет активное переоборудование школьных столовых в рестораны, перенимают в регионе и другие новшества в сфере питания школьников

Рестораны правильного питания – так теперь будут называться столовые в 16 школах Казани. Ориентируясь на передовой опыт комбината питания «Конкорд», реализующего проект «Мой школьный ресторан», Департамент продовольствия и социального питания Казани запустил собственный проект «Школьный реэстетик», в ходе которого школьные столовые меняют не только внешний вид, но и наполнение. В помещениях сделали современный ремонт, кухни укомплектовали новейшим оборудованием, а в меню появились салаты с кус-кусом, куриные наггетсы, фаршированный вегетарианский перец и другие аппетитные блюда.

Цель изменений в школьном питании как в Татарстане, так и Москве – это формирование здоровых пищевых привычек у подрастающего поколения. Чтобы привлечь учеников в столовые, для них проводятся кулинарные мастер-классы и игровые уроки о значении питания для здорового образа жизни. В казанских школах время от времени будут проводить «деловые завтраки» с приглашенными политиками, бизнесменами и деятелями культуры. А в буфетах московских школ, например, создаются «уголки здорового питания», где вместо булочек и бутербродов продают низкокалорийные салаты и другие полезные блюда. К здоровому питанию мотивируют и родителей, чтобы дома дети тоже привыкали к полезной пище – проводят встречи, предлагают методическую литературу по теме.

Также как и в Москве, в Казани разработали единое меню рационов двухразового горячего питания учащихся общеобразовательных школ. Это стало возможным благодаря централизованной системе организации питания, которая позволяет всем школам региона соблюдать общие стандарты и нормативы.

В Москве школьные рестораны существуют уже не первый год – и эта практика оправдывает вложенные средства. Все больше детей питаются в школе горячими обедами, у учащихся улучшается дисциплина и культура питания. В Казани надеются, что столичный опыт поможет здесь добиться тех же результатов.

Темы: Россия, Казань, Питание и диеты, Российские школьники
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Комментарии читателей
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16.09.2016, 11:24
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Правильно, надо со школьной поры приучать граждан к кабакам!
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