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Действующий и бывший сотрудники ФСБ задержаны по коррупционному делу

10:41 17.09.2016
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Московский гарнизонный военный суд в пятницу арестовал до 6 ноября действующего и бывшего сотрудников ФСБ, подозреваемых в получении 5 млн рублей от турецкой компании Esta Construction за решение проблемы с нелегальными строителями.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Новикова и Краюхина меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября», - цитирует решение судьи «Интерфакс».

Бывший сотрудник ФСБ Владислав Новиков и действующий сотрудник ведомства Карен Краюхин были задержаны в среду сотрудниками УСБ. Их подозревают по части 4-й статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере в отношении иностранного юридического лица).

По версии следствия, в турецкой компании обнаружили нарушения миграционного законодательства, за что предприятия оштрафовали на сумму более 37 млн рублей. Юрист компании обратился к сотрудникам ФСБ и попросил за вознаграждение в 5 миллионов рублей решить этот вопрос.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Взятки и взяточники в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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