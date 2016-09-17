Антикоррупционный главк МВД, где работал Захарченко, могут упразднить

Главное управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК) может быть ликвидировано на фоне скандала с врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК Дмитрием Захарченко.

Как стало известно «Коммерсанту», сейчас под угрозой не только судьба руководства ГУЭБиПК, но и всего антикоррупционного главка. В структурах госвласти активно обсуждается вопрос о возможном упразднении не только управления «Т», но и всего ведомства, или по крайней мере о его ребрендинге.

Между тем в антикоррупционном главке продолжается проверка, назначенная министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. По данным издания, объяснения берутся не только у подчиненных полковника Захарченко по управлению «Т», но и у сотрудников других подразделений, в том числе «П» (промышленность), где ранее работал арестованный офицер.

Не дожидаясь результатов проверки, начальник ГУЭБиПК МВД Андрей Курносенко уже подал рапорт об отставке.

«Коммерсант» отмечает также, что у предыдущего начальника антикоррупционного главка Дениса Сугробова, обвиняемого в создании ОПС, после назначения в 2011 году на должность оказалось немало вопросов к Дмитрию Захарченко. В то время он работал в управлении «П», занимаясь пресечением преступлений в сфере потребительского рынка. Источник издания утверждает, что генерал Сугробов намеревался уволить своего подчиненного, но сделать этого не смог. Якобы в личном деле Захарченко есть некая отметка (так называемый красный уголок), говорящая о его неприкосновенности — как человека, возможно, связанного со спецслужбами.

Врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ), воспрепятствовании осуществлению правосудия (ст.294 УК РФ), а также в получении взятки в размере 7 млн руб. (ст.290 УК РФ).

При обысках в квартире родственников Захарченко была обнаружена валюта на сумму более 8 млрд рублей.