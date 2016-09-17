]]> ]]>
Главная В России Новости

Антикоррупционный главк МВД, где работал Захарченко, могут упразднить

11:24 17.09.2016
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Главное управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК) может быть ликвидировано на фоне скандала с врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК Дмитрием Захарченко.

Как стало известно «Коммерсанту», сейчас под угрозой не только судьба руководства ГУЭБиПК, но и всего антикоррупционного главка. В структурах госвласти активно обсуждается вопрос о возможном упразднении не только управления «Т», но и всего ведомства, или по крайней мере о его ребрендинге.

Между тем в антикоррупционном главке продолжается проверка, назначенная министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. По данным издания, объяснения берутся не только у подчиненных полковника Захарченко по управлению «Т», но и у сотрудников других подразделений, в том числе «П» (промышленность), где ранее работал арестованный офицер.

Не дожидаясь результатов проверки, начальник ГУЭБиПК МВД Андрей Курносенко уже подал рапорт об отставке.

«Коммерсант» отмечает также, что у предыдущего начальника антикоррупционного главка Дениса Сугробова, обвиняемого в создании ОПС, после назначения в 2011 году на должность оказалось немало вопросов к Дмитрию Захарченко. В то время он работал в управлении «П», занимаясь пресечением преступлений в сфере потребительского рынка. Источник издания утверждает, что генерал Сугробов намеревался уволить своего подчиненного, но сделать этого не смог. Якобы в личном деле Захарченко есть некая отметка (так называемый красный уголок), говорящая о его неприкосновенности — как человека, возможно, связанного со спецслужбами.

Врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ), воспрепятствовании осуществлению правосудия (ст.294 УК РФ), а также в получении взятки в размере 7 млн руб. (ст.290 УК РФ).

При обысках в квартире родственников Захарченко была обнаружена валюта на сумму более 8 млрд рублей. 

Темы: Россия, Аресты по резонансным преступлениям в России, Борьба с коррупцией в России, МВД России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.