Коллекторы устроили атаку на педагогов одной из челябинских школ: они по 500 раз в день звонили в школу с угрозами и требованием от учительницы возвращения долга.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал корреспондент Сергей Уфимцев. «Коллекторы атаковали челябинскую школу из-за кредита учительницы. Они звонят на все служебные телефоны гимназии, угрожают коллективу, включая вахтеров и директора. Скандал разразился в начале учебного года», — сообщил журналист.

По словам корреспондента, одна из учительниц стала должницей по микрозайму, который якобы взял ее бывший муж на ее имя. Сначала коллекторы донимали женщину звонками. Должница даже заказала у оператора детализацию вызовов. Распечатка заняла 96 листов. В среднем в день коллекторы звонят по 500 раз.

Потом они переключились на других сотрудников школы. Звонят и требуют, чтобы их коллега погасила долг. Учительница обратилась в прокуратуру и к общественникам.

«Директор школы заявила, что в гимназию стали звонить обеспокоенные родители. Они переживают, что коллекторы могут переключиться на детей», — добавил Уфимцев.

По поручению прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Расследование взято под контроль.