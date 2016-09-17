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Коллекторы устроили атаку на педагогов одной из челябинских школ

13:45 17.09.2016
Телефон-автомат © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Коллекторы устроили атаку на педагогов одной из челябинских школ: они по 500 раз в день звонили в школу с угрозами и требованием от учительницы возвращения долга.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал корреспондент Сергей Уфимцев. «Коллекторы атаковали челябинскую школу из-за кредита учительницы. Они звонят на все служебные телефоны гимназии, угрожают коллективу, включая вахтеров и директора. Скандал разразился в начале учебного года», — сообщил журналист.

По словам корреспондента, одна из учительниц стала должницей по микрозайму, который якобы взял ее бывший муж на ее имя. Сначала коллекторы донимали женщину звонками. Должница даже заказала у оператора детализацию вызовов. Распечатка заняла 96 листов. В среднем в день коллекторы звонят по 500 раз.

Потом они переключились на других сотрудников школы. Звонят и требуют, чтобы их коллега погасила долг. Учительница обратилась в прокуратуру и к общественникам.

«Директор школы заявила, что в гимназию стали звонить обеспокоенные родители. Они переживают, что коллекторы могут переключиться на детей», — добавил Уфимцев.

По поручению прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Расследование взято под контроль. 

Темы: Россия, Проблемы долгов и неплатежей в России, Проблемы кредитов и кредитования в России
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Комментарии читателей
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17.09.2016, 17:57
чтобы

остановить эту заразу надо повесить десять коллекторов и десять банкиров на красной площади в прямом эфире!
17.09.2016, 16:43
ни колай

и долго они будут возбуждаться?
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