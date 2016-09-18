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Памфилова пригрозила уголовными делами и отменой выборов на Алтае

14:00 18.09.2016
Выборы в Государственную Думу - 2011 © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Центризбирком РФ будет добиваться возбуждения уголовного дела или отмены выборов в Алтайском крае, если информация о нарушениях в регионе подтвердится. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Ранее представители политических партий сообщили, что в Барнауле в парке «Лесная сказка» планировалась попытка так называемого «круизного голосования», пишет «Российская Газета». На эту тему они пожаловались в избирком Алтайского края. Партийцы сообщили, что в упомянутом парке были задержаны около 20 человек и шесть автомобилей. В каждом из них, согласно сообщению, участникам незаконного голосования якобы объясняли, что нужно голосовать за определенных кандидатов на 16 участках.

По словам главы ЦИК, информация передана в центральный аппарат МВД, и ведомство уже разбирается на месте. 

Темы: Выборы в Государственную думу РФ, Россия, Алтайский край
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Комментарии читателей
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18.09.2016, 19:27
Кто

голосовал? Он не голосовал, а идейные в Рф слыли дурачками, пока не взяли власть в 17-м, а затем в 91-м.
18.09.2016, 19:26
как голосуют, наши в

"Наши"- они имеют постоянную "прописку" в Лондоне, Тель-Авиве и Нью-Йорке.
18.09.2016, 19:24
Она уже

в 91 победила и пришла на смену КПСС, отличий не видится, похоже и конец такой-же будет, и не только для партии.
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