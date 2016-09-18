Памфилова пригрозила уголовными делами и отменой выборов на Алтае

Центризбирком РФ будет добиваться возбуждения уголовного дела или отмены выборов в Алтайском крае, если информация о нарушениях в регионе подтвердится. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Ранее представители политических партий сообщили, что в Барнауле в парке «Лесная сказка» планировалась попытка так называемого «круизного голосования», пишет «Российская Газета». На эту тему они пожаловались в избирком Алтайского края. Партийцы сообщили, что в упомянутом парке были задержаны около 20 человек и шесть автомобилей. В каждом из них, согласно сообщению, участникам незаконного голосования якобы объясняли, что нужно голосовать за определенных кандидатов на 16 участках.

По словам главы ЦИК, информация передана в центральный аппарат МВД, и ведомство уже разбирается на месте.