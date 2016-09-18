На Урале на избирательных участках задержали ловца покемонов и стрелка

В единый день голосования на избирательных участках на Урале были задержаны ловец покемонов и стрелок, открывший огонь из ружья. Об этом сообщает ТАСС.

Первый инцидент произошел в Свердловской области. Поклонника популярного мобильного приложения задержали полицейские. Председатель избиркома области Валерий Чайников пояснил, что ловля покемонов во время выборов является нарушением общественного порядка, создающим препятствие для работы комиссии. В Кодексе об административных правонарушениях РФ имеется соответствующая статья – 5.69. Согласно ей, нарушителю грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей.

Стрельбы произошла в Увельском районе Челябинской области. Один из местных жителей пришел на избирательный участок с ружьем. При попытке его изолировать прогремел выстрел. Пострадавших в результате инцидента нет, стрелок доставлен в полицию. В избиркоме отметили, что мужчина был в нетрезвом состоянии.

В России 18 сентября проходят выборы депутатов Госдумы. Согласно данным СМИ, по состоянию на 15:00 мск явка на избирателей превысила 30 процентов.

