Единый день голосования в России - в самом разгаре

На территории России открылись все избирательные участки. По последней информации, голосование проходит без существенных нарушений, передают Вести.

Право голоса на выборах разного уровня имеют 111 624 248 россиян. Больше всего избирателей зарегистрировано в Москве, меньше всего — в Ненецком автономном округе. В ходе предвыборной гонки за голоса избирателей боролись 49 партий. Их представляют больше ста тысяч кандидатов.

Что касается самих выборов, после многолетнего перерыва вернулась смешанная система: половину палаты изберут по партийным спискам, другую половину — по одномандатным округам. В бюллетенях — 14 партий, только четыре из них были в предыдущей Госдуме.

Для получения мест в парламенте партии нужно набрать более 5 процентов голосов. В одномандатных округах кандидат должен получить больше голосов, чем соперники.