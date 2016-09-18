]]> ]]>
Главная В России Новости

Минобороны РФ предупредило о подготовке террористов к боям в Алеппо

18:25 18.09.2016
Министерство обороны РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Министерство обороны РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Сюжет: Сирийский кризис

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков охарактеризовал текущую ситуацию в сирийском городе Алеппо как «особенно напряженную», пояснив, что террористы готовятся к масштабным боевым действиям. Об этом сообщает «Интерфакс».

Об этом, по его словам, свидетельствуют данные, полученные средствами объективного контроля и по другим каналам разведки. В частности, зафиксировано передвижение боевиков и скопление бронетехники и автомобилей в восточной части Алеппо и пригородах.

«Подобные факты подтверждают наши опасения о проведении террористами перегруппировки и подготовке к масштабным боевым действиям», - цитирует агентство Конашенкова.

Он отметил, что активность боевиков объясняется соблюдением правительственными войсками Сирии режима перемирия. При этом генерал подчеркнул, что мораторий на ведение боевых действий соблюдается только сирийской армией.

Некоторое время назад сообщалось, что авиация коалиции, возглавляемой США, нанесла ряд ударов по правительственным войскам, которые окружены боевиками ИГ (группировка запрещена в РФ). В результате погибли 62 человека и еще около 100 получили ранения. В Пентагоне заявили, что удары были нанесены ошибочно и предназначались террористам.

Режим прекращения боевых действий в Сирии введен с 12 сентября, после российско-американской договоренности, достигнутой несколькими днями ранее в Женеве.
 

Темы: Россия, Сирия, Военные конфликты в мире, Исламистские экстремисты и террористы, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.09.2016, 19:23
полухохол

Намечается, видимо ,очередной "спектакль":по "продолжительным и трудным переговорам",следствие и результат которых ,можно объявить уже сейчас.
18.09.2016, 19:02
stalker

Мы или наивные или слишком глупые. Заключили договор с США по вопросу перемирия. Это все равно что заключить договор с дьяволом. Толку от этого договора чуть. Начнем с того, что америкосы реально не контролируют большинство из находящихся в Сирии вооруженных группировок. А многие их тех, с кем они работают, прямо заявили, что на перемирие не пойдут. Их цель - свержение Б. Ассада любой ценой. Так что это соглашение было бессмысленным изначально. Более того, по последним данным американцы "по ошибке" уже отбомбились по позициям правительственных войск около одного из сирийских городов, чем очень способствовали ИГ. Так что хватит лицемерить. У нас с амерами цели и задачи в Сирии разные. Не пора ли поставить все точки над и ? Что они вообще делают в Сирии ? По какому праве ведут там боевые действия ? Это прямая агрессия в отношении Сирии. И относиться к американцам надо как к агрессорам. Ну а нам, коль мы склонили сирийцев к этому "перемирию", необходимо прикрыть правительственные войска с воздуха и с земли силами ВВС и ПВО. Создать там зоны ограниченного доступа. Чтобы никто (американцы, израильтяне, турки) даже близко к их позициям не приблизились. В отсутствие сирийской авиации в воздухе теперь это наша задача. С чем я и поздравляю нашим "мудрых" правителей. В годы СССР над Сирией был создан купол из сил ПВО, в том числе силами наших специалистов. И никто там летать без ведома сирийцев и нас не смел. А теперь там проходной двор.
18.09.2016, 18:56
Иван

Россия выигравает войны на поле боя, но проигрывает их дипломатически. "Опять двадцать пять" как в чеченской войне - только российские войска начинали теснить бандитов Березовский с Чубайсом при поддержке США заставляли Ельцина отменять наступление и делать перемирие, чему он послушно каждый раз следовал и, соответственно, все российские наступления захлебывались по приказу из Кремля. В Сирии, похоже, начинается что-то подобное.
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.