Минобороны РФ предупредило о подготовке террористов к боям в Алеппо

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков охарактеризовал текущую ситуацию в сирийском городе Алеппо как «особенно напряженную», пояснив, что террористы готовятся к масштабным боевым действиям. Об этом сообщает «Интерфакс».

Об этом, по его словам, свидетельствуют данные, полученные средствами объективного контроля и по другим каналам разведки. В частности, зафиксировано передвижение боевиков и скопление бронетехники и автомобилей в восточной части Алеппо и пригородах.

«Подобные факты подтверждают наши опасения о проведении террористами перегруппировки и подготовке к масштабным боевым действиям», - цитирует агентство Конашенкова.

Он отметил, что активность боевиков объясняется соблюдением правительственными войсками Сирии режима перемирия. При этом генерал подчеркнул, что мораторий на ведение боевых действий соблюдается только сирийской армией.

Некоторое время назад сообщалось, что авиация коалиции, возглавляемой США, нанесла ряд ударов по правительственным войскам, которые окружены боевиками ИГ (группировка запрещена в РФ). В результате погибли 62 человека и еще около 100 получили ранения. В Пентагоне заявили, что удары были нанесены ошибочно и предназначались террористам.

Режим прекращения боевых действий в Сирии введен с 12 сентября, после российско-американской договоренности, достигнутой несколькими днями ранее в Женеве.

