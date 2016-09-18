Поклонская порекомендовала президенту Украины обратиться к психиатру

Прокурор Крыма Наталья Поклонская считает, что президенту Украины Петру Порошенко необходимо обратиться за помощью к психиатру. Так она прокомментировала заявление украинского лидера о введении санкций в отношении участников выборов в Госдуму России в Крыму, сообщает ТАСС.

Поклонская назвала слова Поршенко «сумасбродными» и порекомендовала не воспринимать их всерьез. «Здесь уже как-то даже не смешно, здесь нужна товарищу Порошенко помощь психиатра по всей видимости, сам он не справляется, - цитирует ее агентство.

Кроме того, прокурор считает, что подобные заявление украинских властей не более, чем пиар-ход. «Сегодня они вносят нас в какие-то списки черные, возбуждают незаконно уголовные дела, при этом ни одной официальной бумаги нам не направили, ни мне, ни кому-либо. Они только пиарятся в прессе, что вот суд вынес заочное решение об аресте», - заявила Поклонская.

О расширении санкций Украины в отношении России Порошенко заявил накануне. Помимо участников и победителей выборов на территории Крыма, под ограничения попадут морские и авиаиперевозчики, работающие на полуострове, предприятия ВПК России, а также финансовые учреждения, оказывающие поддержку ДНР и ЛНР.

