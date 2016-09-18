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Поклонская порекомендовала президенту Украины обратиться к психиатру

20:44 18.09.2016
Наталья Поклонская. Фото с личной страницы в Facebook
Наталья Поклонская. Фото с личной страницы в Facebook
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Прокурор Крыма Наталья Поклонская считает, что президенту Украины Петру Порошенко необходимо обратиться за помощью к психиатру. Так она прокомментировала заявление украинского лидера о введении санкций в отношении участников выборов в Госдуму России в Крыму, сообщает ТАСС.

Поклонская назвала слова Поршенко «сумасбродными» и порекомендовала не воспринимать их всерьез. «Здесь уже как-то даже не смешно, здесь нужна товарищу Порошенко помощь психиатра по всей видимости, сам он не справляется, - цитирует ее агентство.

Кроме того, прокурор считает, что подобные заявление украинских властей не более, чем пиар-ход. «Сегодня они вносят нас в какие-то списки черные, возбуждают незаконно уголовные дела, при этом ни одной официальной бумаги нам не направили, ни мне, ни кому-либо. Они только пиарятся в прессе, что вот суд вынес заочное решение об аресте», - заявила Поклонская.

О расширении санкций Украины в отношении России Порошенко заявил накануне. Помимо участников и победителей выборов на территории Крыма, под ограничения попадут морские и авиаиперевозчики, работающие на полуострове, предприятия ВПК России, а также финансовые учреждения, оказывающие поддержку ДНР и ЛНР.
 

Темы: Выборы в Государственную думу РФ, Россия, Украина, Отношения России и Украины, Петр Порошенко, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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18.09.2016, 22:19
охотник за бакланами

А че Путин закрашивает синяки под глазами, он че больной?
18.09.2016, 22:16
Она просто

вонючая шалава,не более того. Она просто умеет "держать морду" при полном отсутствии мозгов и присутствии готовой к употреблению промежности
18.09.2016, 22:01
Татьяна Алексеевна

Порошенко НИКОГДА не объявит военное положение.Я уже об этом писала.Так же как и Янукович.Догадайтесь,почему?Спорю,что не догадаетесь.
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