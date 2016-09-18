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У слушателей Радио «Комсомольская правда» есть возможность задать вопросы Сергею Нарышкину

15:02 18.09.2016
Сергей Нарышкин. Фото предоставлено Радио «Комсомольская правда»
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 В понедельник Сергей Нарышкин в первую очередь будет говорить о том, что важно для слушателей 

19 сентября в 17:45 (мск) в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин ответит на вопросы журналистов и слушателей радиостанции.

Как проходила предвыборная гонка? Оправдают ли доверие новые народные избранники? Когда Евросоюз отменит санкции против России? Когда мы вернемся в ПАСЕ? Нужно ли налаживать отношения с США и Украиной? - на все эти и многие другие актуальные вопросы ответит один из самых популярных государственных деятелей.

Евгений Арсюхин, главный редактор Радио «Комсомольская правда»:

Наша задача номер один - дать возможность каждому человеку не только высказаться, но и задать вопрос тому, кто по-настоящему принимает решения и способен повлиять на ход событий. В понедельник Сергей Нарышкин в первую очередь будет говорить о том, что важно для слушателей Радио «Комсомольская правда».

Есть, что спросить? Присылайте вопросы на короткий номер 24 20, перед началом сообщения ставьте: «РКП вопрос Нарышкину», пишите в социальных сетях Радио «Комсомольская правда» (fb, ок, vk, twitter) или оставляйте сообщения на автоответчике: 8 (495) 637 64 11. Не забудьте представиться и назвать свой город. Лучшие вопросы прозвучат в эфире.  

Темы: Радиовещание в России, СМИ в России
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