ЦИК обнародовал первые результаты подсчета голосов

К настоящему моменту обработаны 6,76% избирательных бюллетеней. Пока пятипроцентный проходной барьер на выборах в Госдуму преодолели только четыре партии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центризбиркома РФ.

«Единая Россия» набрала 44,2% голосов, ЛДПР – 18,36%, КПРФ – 17,24%, «Справедливая Россия» – 6,24%.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, это данные «с востока». «У нас очень разнятся результаты голосования с востока на запад», - цитирует ее ТАСС. Она подчеркнула, что эти результаты предварительные. «Картина может меняться кардинальным образом», - добавила Памфилова.

Агентство приводит данные экзитполов, полученные ВЦИОМ и результаты опроса ФОМ. Они практически соответствуют цифрам, приведенным ЦИК.

Выборы в Госдуму РФ проводятся по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.

