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ЦИК обнародовал первые результаты подсчета голосов

21:47 18.09.2016
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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К настоящему моменту обработаны 6,76% избирательных бюллетеней. Пока пятипроцентный проходной барьер на выборах в Госдуму преодолели только четыре партии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центризбиркома РФ.

«Единая Россия» набрала 44,2% голосов, ЛДПР – 18,36%, КПРФ – 17,24%, «Справедливая Россия» – 6,24%.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, это данные «с востока». «У нас очень разнятся результаты голосования с востока на запад», - цитирует ее ТАСС. Она подчеркнула, что эти результаты предварительные. «Картина может меняться кардинальным образом», - добавила Памфилова.

Агентство приводит данные экзитполов, полученные ВЦИОМ и результаты опроса ФОМ. Они практически соответствуют цифрам, приведенным ЦИК.

Выборы в Госдуму РФ проводятся по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.
 

Темы: Выборы в Государственную думу РФ, Россия, Общественно-политическая жизнь в России, Центризбирком
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Комментарии читателей
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18.09.2016, 22:27
Абалдеть

Кто бы сомневался. Все вокруг ругают едросню, а она упорно побеждает, просто птица Феникс, Ванька-встанька и непотопляемый корабль в одном лице.
18.09.2016, 22:26
Кирилл.

"С шести утра раздумывал над выбором. И пришёл к непростому решению.
Сегодня я выбираю: щи из свежей капусты с бараньими рёбрышками и ватрушку с творогом.
Печка уже протопилась. Рёбрышки давеча купил у здешних фермеров, творог принёс сосед, капуста и морковка саморощенные".
Максим Сырников
18.09.2016, 22:14
охотник за бакланами

Есть еще одна надежда, чтобы победила Хиллари Клинтон.
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