Кремлевским куратором Госдумы станет Сергей Смирнов

Куратором Госдумы седьмого созыва станет глава аппарата Общественной палаты Сергей Смирнов. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству палаты, и чиновника из президентской администрации.

Это также подтвердил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

Ранее пост заместителя начальника управления внутренней политики Кремля и ответственного за взаимодействие с парламентом занимал Радий Хабиров. Он передаст свои полномочия Смирнову 19 сентября.

В 2000-е годы Смирнов возглавлял столичный центр социальной активности «Молодые москвичи», а также занимался молодежной политикой в Новомосковском и Западном административных округах Москвы. В 2014 году занял должность замруководителя Росмолодежи, где занимался региональной политикой. В последние два года Смирнов работал в Общественной палате. Собеседник в Кремле подчеркивает, что там он занимался законопроектной деятельностью и поэтому обладает достаточным навыком для работы с Думой.