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Кремлевским куратором Госдумы станет Сергей Смирнов

09:32 19.09.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Куратором Госдумы седьмого созыва станет глава аппарата Общественной палаты Сергей Смирнов. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству палаты, и чиновника из президентской администрации.

Это также подтвердил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

Ранее пост заместителя начальника управления внутренней политики Кремля и ответственного за взаимодействие с парламентом занимал Радий Хабиров. Он передаст свои полномочия Смирнову 19 сентября.

В 2000-е годы Смирнов возглавлял столичный центр социальной активности «Молодые москвичи», а также занимался молодежной политикой в Новомосковском и Западном административных округах Москвы. В 2014 году занял должность замруководителя Росмолодежи, где занимался региональной политикой. В последние два года Смирнов работал в Общественной палате. Собеседник в Кремле подчеркивает, что там он занимался законопроектной деятельностью и поэтому обладает достаточным навыком для работы с Думой. 

Темы: Россия, Общественно-политическая жизнь в России, Политические партии в России, Государственная Дума РФ
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19.09.2016, 09:58
Ха

В поредевшем строю црущей резидентуры в ГД намечается грандиозная зачистка.
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