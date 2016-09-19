«Единая Россия» увеличила отрыв на выборах в седьмую Госдуму, обеспечивая себе конституционное большинство. По итогам обработки 91,8% протоколов за нее отдали свои голоса 54,16% голосов избирателей, передает РИА Новости.

По данным системы «Выборы», КПРФ занимает второе место с 13,5%, ЛДПР — третье с 13,26% голосов, у «Справедливой России» — 6,18%. Другие партии не проходят ни пятипроцентный (позволяет пройти в Госдуму), ни трехпроцентный (дает право на госфинансирование) барьер.

При этом ЕР выигрывает в 203 одномандатных округах, «Справедливая Россия» и КПРФ — в семи, ЛДПР — в пяти, «Родина» и «Гражданская платформа» — в одном. Кроме того, в одном из округов пока лидирует самовыдвиженец.

По обработанным на данный момент протоколам, явка составила порядка 47,9% от общего числа избирателей.

Изображение с сайта meduza.io