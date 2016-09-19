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«Единая Россия» увеличила отрыв на выборах в седьмую Госдуму

09:35 19.09.2016
Государственная дума РФ © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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«Единая Россия» увеличила отрыв на выборах в седьмую Госдуму, обеспечивая себе конституционное большинство. По итогам обработки 91,8% протоколов за нее отдали свои голоса 54,16% голосов избирателей, передает РИА Новости.

По данным системы «Выборы», КПРФ занимает второе место с 13,5%, ЛДПР — третье с 13,26% голосов, у «Справедливой России» — 6,18%. Другие партии не проходят ни пятипроцентный (позволяет пройти в Госдуму), ни трехпроцентный (дает право на госфинансирование) барьер.

При этом ЕР выигрывает в 203 одномандатных округах, «Справедливая Россия» и КПРФ — в семи, ЛДПР — в пяти, «Родина» и «Гражданская платформа» — в одном. Кроме того, в одном из округов пока лидирует самовыдвиженец.

По обработанным на данный момент протоколам, явка составила порядка 47,9% от общего числа избирателей.

Изображение с сайта meduza.io

Темы: Выборы в Государственную думу РФ, Россия
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Комментарии читателей
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19.09.2016, 12:27
Кто виноват?

едроны скупили миллионы голосов, цена голоса была повышена втрое. На прошлых выборах голос стоил 300 руб., а на этот раз 1000 руб. Это гигантские деньги. Жирик издал три брошюры за 400 млн руб. Я опросил 150 человек пенсионаров и только одна дура пошла голосовать за Жирика. Все они говорили,что будут голосовать за партию пенсионеров. Они говорили как можно голосовать за четырёх разрушителей страны, и вот результат - явное мошенничество. Так быть не может, чтобы люди голосовали за своих врагов. И всё равно по цивилизованным выборам дума остаётся не легитимной - явка меньше 50%.
19.09.2016, 12:20
Не понимаю!

Чего ЕР так за Россию цепляется? Ведь разграбили и уничтожили практически все... Наверное забугорный хозяин приказал держаться до добивания последнего неЕРовского россиянина?
19.09.2016, 12:02
Вега

Народ не знает как в этом мире жить, что делать, к кому обратиться - и как результат лживая и бездарная ЕР вновь «побеждает». Наша власть - это прежде всего предатели и далее: воры, выскочки, разрушители, бандиты, убийцы и т.д. Правда, эта политика украшена цветистой риторикой, которая импонирует людям простодушным. А самоорганизация народных масс оставляет желать лучшего
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