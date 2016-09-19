В России могут запретить продажу кукол Barbie. Об этом заявили в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Они уже подготовили отзыв в технический регламент «О безопасности игрушек». По мнению членов организации, кукла, которую так любят девочки, плохо влияет на детскую психику.

Свое мнение об этой инициативе в эфире Радио «Комсомольская правда» высказала психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина: «Все зависит от того, какие люди и какие ценности окружают детей. Не столь важно, какие у них игрушки. Ребенку, на самом деле, все равно. Раньше дети играли и в полешки, и в нарисованные ими самими куклы».

По мнению психолога, нужно уделять внимание не кукле, а воспитанию конкретного ребенка.

«Дело не в стандартах, а в содержании игры и окружения ребенка. Сами по себе дети не будут заострять внимание на нарядах или половой принадлежности Barbie», — добавила Потемкина.

Куклу Barbie обвиняют в излишней «западности». Ее откровенные наряды не соответствуют ценностям мусульманского мира.