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В России могут запретить продажу кукол Barbie

16:48 19.09.2016
Фото с сайта lillu.ru
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В России могут запретить продажу кукол Barbie. Об этом заявили в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров. Они уже подготовили отзыв в технический регламент «О безопасности игрушек». По мнению членов организации, кукла, которую так любят девочки, плохо влияет на детскую психику.

Свое мнение об этой инициативе в эфире Радио «Комсомольская правда» высказала психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина: «Все зависит от того, какие люди и какие ценности окружают детей. Не столь важно, какие у них игрушки. Ребенку, на самом деле, все равно. Раньше дети играли и в полешки, и в нарисованные ими самими куклы».

По мнению психолога, нужно уделять внимание не кукле, а воспитанию конкретного ребенка.

«Дело не в стандартах, а в содержании игры и окружения ребенка. Сами по себе дети не будут заострять внимание на нарядах или половой принадлежности Barbie», — добавила Потемкина.

Куклу Barbie обвиняют в излишней «западности». Ее откровенные наряды не соответствуют ценностям мусульманского мира.

Темы: Россия, Бренды и торговые марки, Розничная торговля и торговые сети в России
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Комментарии читателей
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19.09.2016, 19:29
зачем куклы и без них сплошной кукольный Карабаса-Барабаса

В стране дауншифтеров оказывает положительно влияние на психику игрушка буратино.Только с этой игрушкой можно жить повзлослев в сказке: принародно заявляется ,что недра принадлежат народу,народ отдает их в руки эффективных менеджеров,а они выращивают денежное дерево, хорошо плодоносящее в рамках узкого менеджмента.
19.09.2016, 19:25
Иван

Очень было бы целесообразно и здесь устроить импортозамещение. Тем более, что это очень легко.
19.09.2016, 19:04
Скептик

ЕР отлично влияет на детскую психику. И сказки от тандема гномов, рассказанные на ночь детишкам милиционершей...
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