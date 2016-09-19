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В Кремле сочли итоги думских выборов вотумом доверия Путину

15:40 19.09.2016
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент Владимир Путин по итогам состоявшихся выборов в Госдуму получил внушительный вотум доверия россиян, сообщает «Интерфакс» в понедельник, 19 сентября, со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Очевидно, что подавляющее большинство голосовавших высказалось де-факто в поддержку президента», — заявил Песков. Он подчеркнул, что глава государства в очередной раз «получил внушительный вотум доверия от народа страны».

Представитель Кремля не ответил на вопрос о том, повлияют ли результаты прошедших выборов на решение президента относительно участия в выборах главы государства в 2018 году. «На этот вопрос не могу ответить», — сказал пресс-секретарь Путина.

Вечером 18 сентября после завершения голосования на избирательных участках Путин посетил штаб партии «Единая Россия». Он предположил, что итоги выборов в Госдуму свидетельствуют о стремлении граждан к стабильности.

«Результат хороший. И вы знаете, о чем я подумал: мы знаем, что людям живется непросто, проблем много, нерешенных вопросов много, и, тем не менее, результат такой, какой он есть», — отметил Путин.

По итогам подсчета 93,1% протоколов «Единая Россия» получает 140 мест в Госдуме по партийным спискам и 203 места в одномандатных округах, сообщили в ЦИК.

Темы: Выборы в Государственную думу РФ, Президент России, Государственная Дума РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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19.09.2016, 19:53
Макс

Опять недовольные повылазили.... Им бы Горбачева, Ельцина или Касьянова хотелось, дерьмократов-жуликов и предателей им подавай. Меня Путин тоже не вполне устраивает, слишком вежливый и нерешительный в отношениях с Западом и друзьями по периметру... Меня бы устроил Сталин и Берия!!!
19.09.2016, 19:03
Ветеран

Результаты есть. Только денег нет. Держитесь там.
19.09.2016, 18:59
Владимир Нооскоп

Правительство теперь получив огромный кредит доверия от населения должно быстро провести болезненные, но крайне необходимые реформы. Во первых строках: повышение пенсионного возраста до 67 лет для мужчин и 75 лет для женщин. Во вторых как в позднее СССР не выплачивать пенсию работающим пенсионерам. Необходимо увеличить плату за капремонт для владельцев приватизированных квартир. Для владельцев автомобилей мощность выше 100 л.с. значительно увеличить дорожный налог, а также штраф за неправильную парковку. Владельцам автомобилей необходимо запретить парковать машины во дворе, поскольку это препятствует работе коммунальных служб. Во дворах должны гулять дети, а не стоять ржавые машины. Необходимо значительно увеличить плату за электричество, а это побудит население эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Все это позволит быстро стабилизировать экономику и более уверенно смотреть в будущее.
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