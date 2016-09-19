В Кремле сочли итоги думских выборов вотумом доверия Путину

Президент Владимир Путин по итогам состоявшихся выборов в Госдуму получил внушительный вотум доверия россиян, сообщает «Интерфакс» в понедельник, 19 сентября, со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Очевидно, что подавляющее большинство голосовавших высказалось де-факто в поддержку президента», — заявил Песков. Он подчеркнул, что глава государства в очередной раз «получил внушительный вотум доверия от народа страны».

Представитель Кремля не ответил на вопрос о том, повлияют ли результаты прошедших выборов на решение президента относительно участия в выборах главы государства в 2018 году. «На этот вопрос не могу ответить», — сказал пресс-секретарь Путина.

Вечером 18 сентября после завершения голосования на избирательных участках Путин посетил штаб партии «Единая Россия». Он предположил, что итоги выборов в Госдуму свидетельствуют о стремлении граждан к стабильности.

«Результат хороший. И вы знаете, о чем я подумал: мы знаем, что людям живется непросто, проблем много, нерешенных вопросов много, и, тем не менее, результат такой, какой он есть», — отметил Путин.

По итогам подсчета 93,1% протоколов «Единая Россия» получает 140 мест в Госдуме по партийным спискам и 203 места в одномандатных округах, сообщили в ЦИК.