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Кадыров получил 97 процентов голосов на выборах главы Чечни

09:51 19.09.2016
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Исполняющий обязанности главы Чеченской республики Рамзан Кадыров получил на выборах главы региона более 97,05 процента голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК после обработки 15 процентов протоколов.

На пост главы Чечни также баллотировались Идрис Усманов («Партия роста», набрал 1,47 процента), коммунист Гаирсолт Батаев (0,87 процента) и кандмдат от «Справедливой России» Султан Денильханов (его результат — 0,54 процента).

В Единый день голосования 18 сентября прошли выбора глав семи субъектов РФ. Одновременно состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала «Единая Россия» (более 54 процентов по партийным спискам и 203 из 225 одномандатных округов).

Темы: Россия, Чечня, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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19.09.2016, 10:21
Удивительно,

что не 197%.
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