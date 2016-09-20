Назначен новый командующий Каспийской флотилией

Командующим Каспийской флотилией ВМФ России назначен контр-адмирал Сергей Пинчук. Соответствующий указ, сообщила пресс-служба Южного военного округа, подписал президент РФ Владимир Путин.

На посту командующего Каспийской флотилией Пинчук сменил контр-адмирала Игоря Осипова, который переведен на Тихоокеанский флот.

«Бывший командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Игорь Осипов переведен к новому месту службы на Тихоокеанский флот», — отмечается в сообщении.

Сергей Пинчук с 2011 года занимал должность командира Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. С 2014 по 2016 годы он проходил обучение в Военной академиюи Генштаба Вооруженных Сил РФ. После окончания академии Генштаба в июля 2016 года Пинчук был назначен и. о. командующего Каспийской флотилией.

Каспийская флотилия принимает участие в операции в Сирии, которую проводят российские вооруженные силы. С кораблей этой флотилии, в числе прочего, наносятся удары по целям, связанным с «Исламским государством».