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Назначен новый командующий Каспийской флотилией

11:54 20.09.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Командующим Каспийской флотилией ВМФ России назначен контр-адмирал Сергей Пинчук. Соответствующий указ, сообщила пресс-служба Южного военного округа, подписал президент РФ Владимир Путин.

На посту командующего Каспийской флотилией Пинчук сменил контр-адмирала Игоря Осипова, который переведен на Тихоокеанский флот.

«Бывший командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Игорь Осипов переведен к новому месту службы на Тихоокеанский флот», — отмечается в сообщении.

Сергей Пинчук с 2011 года занимал должность командира Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. С 2014 по 2016 годы он проходил обучение в Военной академиюи Генштаба Вооруженных Сил РФ. После окончания академии Генштаба в июля 2016 года Пинчук был назначен и. о. командующего Каспийской флотилией.

Каспийская флотилия принимает участие в операции в Сирии, которую проводят российские вооруженные силы. С кораблей этой флотилии, в числе прочего, наносятся удары по целям, связанным с «Исламским государством».

Темы: Россия, Армия и обороноспособность России, Российский Военно-морской флот
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