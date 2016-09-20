Реальные доходы россиян сократились на 8,3%

Темпы падения реальных доходов россиян достигли семилетнего максимума

В августе доходы сократились на 8,3%. В последний раз быстрее доходы уменьшались в декабре 2008 года. Эксперты считают, что улучшения ситуации ждать стоит в лучшем случае через год.

Реальные располагаемые доходы россиян (деньги, которые остаются у человека после уплаты всех обязательных платежей) в августе 2016 года по сравнению с тем же месяцем предыдущего года сократились сразу на 8,3%, следует из материалов Росстата. Это худший показатель за семь лет (в августе 2009 года падение доходов населения оценивалось в 8,2%).

При этом темпы падения реальных доходов продолжают ускоряться (в июне спад оценивался в 4,8%, в июле — в 7,3%).

Непрерывное сокращение доходов россиян продолжается уже 22 месяца. Последний раз реальные доходы росли в октябре 2014 года, пишет Газета.RU.

«Резкое падение доходов населения напрямую связано с продолжающимся финансовым кризисом в стране, — считает директор Независимого института социальной политики Татьяна Малева. — Будут ли улучшения в ближайшее время — зависит от макроэкономической программы, которая на данный момент еще не сформирована», — добавила она.

При этом темпы роста средней по стране номинальной зарплаты замедлились с июльских 7,8% (в годовом исчислении) до 5,8%. Средняя по стране зарплата в августе 2016 года составила примерно 34 тыс. руб., что на 5% меньше, чем было в июле.

В номинальном выражении доходы среднего россиянина в августе 2016 года в годовом исчислении сократились на 1,1%, составив примерно 30,9 тыс. руб., о чем сообщается в докладе Росстата.

«Я считаю, что причиной этому послужили несколько факторов. Во-первых, продолжающаяся инфляция при отсутствии роста номинальных доходов и некоторое ослабление рубля. Во-вторых, осенью не индексировались пенсионные выплаты, что привело к значительному снижению доходов россиян», — отметил Владимир Тихомиров, главный экономист БКС.

Россияне вынужденно тратят на питание уже больше половины своей зарплаты, что свидетельствует о нарастании бедности, считают эксперты. В ближайшие два-три квартала ситуация не улучшится — для этого необходимо снизить инфляцию.

«Ситуация с потребительским спросом остается напряженной. В первом полугодии рубль укреплялся, сейчас же такой тенденции нет. Более того, раньше доходы двигались за счет повышения в госсекторе, однако в течение последних двух лет правительство говорит, что у нас отсутствуют ресурсы даже для индексации», — добавил Тихомиров.

Падение реальных доходов означает, что население продолжает беднеть.

По общепринятой методике определения границ бедности, исходя из доли расходов на продовольствие, критичной считается отметка 50%, говорит профессор департамента прикладной экономики ВШЭ Наталья Тихонова. В июне этот показатель в нашей стране достиг 54% против 50% в мае, свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир».

В конце июля этого года Высшая школа экономики обнародовала данные очередного исследования уровня жизни населения России, в котором доля граждан, у которых денег не хватает на покупку одежды или даже продуктов питания, оценивалась в 41,4%. При этом, согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы россиян до конца года снизятся еще на 2,8%.

Положительной динамики в ближайшее время ждать не стоит, считают эксперты.

«Постепенный выход из этого кризиса будет наблюдаться через год-полтора. Для улучшения ситуации необходимо восстановление активности за счет кредитования и снижения процентных ставок, а также привлечение инвестиций», — уверен Тихомиров.

Авторы: Анна Комарова, Оксана Решетова