Глава Крыма объявил об отказе от мандата депутата Госдумы

Глава Крыма Алексей Аксенов, возглавлявший региональный список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму РФ, не намерен становится парламентарием и отказывается от своего мандата. Об этом он заявил журналистам, передает ТАСС.

«Я не планирую быть депутатом Госдумы. От мандата отказываюсь», - цитирует агентство Аксенова. Он подчеркнул, что будет до 2019 года заниматься решением местных вопросов.

В то же время он предположил, что другие кандидаты из списка ЕР от Крыма станут депутатами нижней палаты российского парламента. В частности, речь идет о вице-премьерах Михаиле Шеремете, Руслане Бальбеке, прокуроре Наталье Поклонской и ряде других кандидатов.

Выборы в Госдуму проходили 8 сентября. Из почти полутора миллионов зарегистрированных избирателей в Крыму в голосовании приняли участие около 49%.

