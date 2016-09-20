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Глава Крыма объявил об отказе от мандата депутата Госдумы

18:38 20.09.2016
Сергей Аксенов. Фото с сайта savecrimea.org
Сергей Аксенов. Фото с сайта savecrimea.org
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Глава Крыма Алексей Аксенов, возглавлявший региональный список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму РФ, не намерен становится парламентарием и отказывается от своего мандата. Об этом он заявил журналистам, передает ТАСС.

«Я не планирую быть депутатом Госдумы. От мандата отказываюсь», - цитирует агентство Аксенова. Он подчеркнул, что будет до 2019 года заниматься решением местных вопросов.

В то же время он предположил, что другие кандидаты из списка ЕР от Крыма станут депутатами нижней палаты российского парламента. В частности, речь идет о вице-премьерах Михаиле Шеремете, Руслане Бальбеке, прокуроре Наталье Поклонской и ряде других кандидатов.

Выборы в Госдуму проходили 8 сентября. Из почти полутора миллионов зарегистрированных избирателей в Крыму в голосовании приняли участие около 49%.
 

Темы: Выборы в Государственную думу РФ, Россия, Крым, Общественно-политическая жизнь в России
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