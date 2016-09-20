Кремль прокомментировал обвинения в обстреле гумконвоя в Сирии

Российские военные разбираются в инциденте с обстрелом гуманитарного конвоя в Сирии, сообщает РБК во вторник, 20 сентября, со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Так он прокомментировал обвинения США в адрес России.

«Я не считаю возможным и правильным в целом делать какие-то голословные заключения, в настоящий момент информацию об этом обстреле проверяют наши военные, и, я надеюсь, они уже получат информацию конкретную — из первоисточников и смогут выступить с соответствующим заявлением», — заявил представитель Кремля.

По его словам, в Москве отмечают «чрезвычайно напряженную ситуацию с перемирием в Сирии». Он уточнил, что боевики одной из группировок перешли накануне в наступление в Сирии, на что сирийское военные «были вынуждены давать ответ». «Мы понимаем, что подобные действия ставят под угрозу вообще весь процесс (перемирия), и с сожалением мы констатируем, что за истекший период, а именно срок, который уже превысил неделю, нашим американским коллегам так и не удалось провести размежевание террористов от так называемой умеренной оппозиции», — посетовал Песков.

Он добавил, что ситуация в целом вызывает «очень серьезную озабоченность».

Ранее в ООН заявили, что организация отправила гуманитарную помощь в два населенных пункта провинций Алеппо и Хомс более чем для 160 000 человек. Гуманитарный конвой ООН был обстрелян, утверждают в организации. Согласно информации ООН, обстрелу в районе Урум аль-Кубра, к северо-западу от города Алеппо, подверглись 18 грузовиков из 31.