СКР назвал основные версии убийства украинского активиста в Подмосковье

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Вечером 19 сентября в ресторане подмосковного поселка Горки-2 неизвестный расстрелял двух посетителей. Один из них – руководитель украинской общественной организации «Оплот» Евгений Жилин, известный активной критикой «евромайдана», – от полученных ранений скончался. Второй потерпевший – Андрей Козырев – госпитализирован в тяжелом состоянии.

В ходе допросов свидетелей установлено, что киллер ожидал потерпевших за соседним столом около 20 минут. После того, как мужчины пришли в ресторан и сделали заказ, киллер подошел и произвел в них серию выстрелов. Злоумышленник был тщательно загримирован: имелись накладные усы, спортивные очки с антибликовыми желтыми стеклами, на голове надета глубоко посаженная панама, за плечами рюкзак.

Следствие обладает информацией о том, что потерпевший с 2015 года зарегистрирован на территории Российской Федерации и в последнее время проживал в московском регионе. Как следует из показаний раненного, встреча в ресторане была назначена с целью решения вопросов бизнеса, говорится на сайте СКР.

В настоящее время данная информация проверяется. Следствием отрабатывается ряд версий совершенного преступления. Приоритетной является коммерческая деятельность, а также не исключаются личные неприязненные отношения.