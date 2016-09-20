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Путин сократил штат и центральный аппарат МВД

16:09 20.09.2016
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
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Президент Владимир Путин распорядился сократить штат МВД более чем на 163 000 должностей, говорится в соответствующем указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 20 сентября.

«Установить предельную штатную численность органов внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 904871 единицы», — указывается в документе. Ранее предельная штатная численность составляла в 1067876 единиц, то есть на 163 000 штатных постов больше.

Тем же указом Путин сократил и центральный аппарат МВД — с 7475 до 6714 единиц, упразднил должности первого заместителя главы МВД — главнокомандующего внутренними войсками, а также руководителей главного управления вневедомственной охраны, управлений подразделений спецназначения и авиации и лицензионно-разрешительной работы.

В апреле глава государства ликвидировал ФСКН и ФМС, передав их полномочия МВД, а на базе внутренних войск и спецподразделений МВД создал новую силовую структуру — Росгвардию. Численность новой структуры достигнет 340 000 человек. Новый указ вступает в силу с 1 октября этого года.

Темы: Россия, Реформа российского МВД, МВД России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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20.09.2016, 17:00
340 плюс

160 минус, бухгалтерия не сложная.
20.09.2016, 16:40
олег

Понятно... Посмотрели на итоги выборов - поняли - бунта не будет, недовольными остались лишь беззубые пенсионеры, учителя и врачи. Ну можно свои охранно-оборонительные войска и подсократить чуток)))
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