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ФСБ предложила расшифровывать весь интернет-трафик россиян

10:36 21.09.2016
Сайт ФСБ © KM.RU
Сайт ФСБ © KM.RU
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В рамках исполнения «пакета Яровой» ФСБ вместе с Минкомсвязью и Минпромторгом обсуждает возможность расшифровки и анализа всего интернет-трафика россиян, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько осведомленных источников.

ФСБ, рассказал собеседник издания, выступает за расшифровку всего трафика в режиме реального времени и анализа его по ключевым параметрам. В свою очередь, другие ведомства настаивают на расшифровке трафика только тех пользователей, которые чем-либо привлекли внимание правоохранительных органов.

В качестве одного из вариантов расшифровки, сообщили источники издания, рассматривается установка на сетях операторов оборудования, способного выполнять MITM-атаку (Man in the Middle). Такое оборудование, пояснили собеседники газеты, расшифрует перехваченный от сервера трафик, а перед отправкой пользователю заново зашифрует его SSL-сертификатом, выданным российским удостоверяющим центром.

Для анализа нешифрованного и уже расшифрованного трафика планируется использовать DPI-системы (Deep Packet Inspection), которые и сейчас применяются многими операторами, например для фильтрации сайтов, включенных Роскомнадзором в список запрещенных, утверждают источники.

В Минпромторге от официальных комментариев отказались, в ФСБ и Минкомсвязи на запрос «Коммерсанта» не ответили.

«Хранить эксабайты шифрованного интернет-трафика не имеет смысла — в нем ничего не найдешь. ФСБ выступает за то, чтобы расшифровывать весь трафик в режиме real-time и анализировать его по ключевым параметрам, условно говоря, по слову „бомба“, а министерства настаивают на расшифровке трафика лишь по тем абонентам, которые привлекут внимание правоохранительных органов», — рассказал собеседник «Ъ». 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Интернет в России, Интернет и сети, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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21.09.2016, 12:01
старый кубаноид

А, когда ФСБ, расшифрует нарко-трафик в Россию? А, то работа не пыльная, кабинетная.
21.09.2016, 11:25
Кирилл.

Ну это уже СССР 3.0 какой-то!
21.09.2016, 11:19
gvozd

дураков на Руси на много веков вперед припасено..
им больше не чем заниматься, похоже.
надо бы сократить штат.
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