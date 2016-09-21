Центробанк переведет бюджетников на зарплатные карты «Мир»

Центробанк России с 1 января 2018 года полностью переведет выплаты бюджетникам на национальную платежную карту «Мир». Банкам предписано выдать отечественные пластиковые карты всем клиентам, получающим выплаты за счет бюджетов и внебюджетных фондов — пенсионного, социального страхования, обязательного медицинского страхования и т.д.

Более того, жесткие ограничения будут и для самих бюджетников. Источники издания утверждают, что ЦБ намерен с 1 января 2018 года обязать бюджетников проводить операции по счетам, на которые поступают средства из бюджета, только с помощью карт "Мир". Это нововведение закрывает лазейку для других банков, которые рассчитывали, что они будут выпускать карты "Мир" для клиента-бюджетника, но чем расплачиваться он будет решать самостоятельно, сообщает ТАСС.

Глава Национальной системы платежных карт (НСПК), которая владеет брендом "Мир", Владимир Комлев обещает, что до конца 2016 года количество банков, которые работают с платежной системой "Мир" вырастет до 50-60. Также стало известно, что Сбербанк приступил к обслуживанию карт платежной системы "Мир".

Создание собственной платежной системы, которая должна обеспечить безопасность российской финансовой системы, а граждан России дополнительным инструментом осуществления платежей, реализуется с середины 2014 года. В июле 2014 года была создана НСПК - оператор платежной системы "Мир".