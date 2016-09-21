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Центробанк переведет бюджетников на зарплатные карты «Мир»

12:43 21.09.2016
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Центробанк России с 1 января 2018 года полностью переведет выплаты бюджетникам на национальную платежную карту «Мир». Банкам предписано выдать отечественные пластиковые карты всем клиентам, получающим выплаты за счет бюджетов и внебюджетных фондов — пенсионного, социального страхования, обязательного медицинского страхования и т.д.

Более того, жесткие ограничения будут и для самих бюджетников. Источники издания утверждают, что ЦБ намерен с 1 января 2018 года обязать бюджетников проводить операции по счетам, на которые поступают средства из бюджета, только с помощью карт "Мир". Это нововведение закрывает лазейку для других банков, которые рассчитывали, что они будут выпускать карты "Мир" для клиента-бюджетника, но чем расплачиваться он будет решать самостоятельно, сообщает ТАСС.

Глава Национальной системы платежных карт (НСПК), которая владеет брендом "Мир", Владимир Комлев обещает, что до конца 2016 года количество банков, которые работают с платежной системой "Мир" вырастет до 50-60. Также стало известно, что Сбербанк приступил к обслуживанию карт платежной системы "Мир".

Создание собственной платежной системы, которая должна обеспечить безопасность российской финансовой системы, а граждан России дополнительным инструментом осуществления платежей, реализуется с середины 2014 года. В июле 2014 года была создана НСПК - оператор платежной системы "Мир".

Темы: Россия, Электронные платежи и электронные карты, Центробанк РФ, Национальная платежная система России
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Комментарии читателей
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21.09.2016, 16:14
И пусть

идут они с миром.
21.09.2016, 16:12
да какая им разница?

у них основной источник доходов разве зарплата?
21.09.2016, 16:11
Крутой

При чём тут карты? Глупость какая-то. Значит, бюджетники не смогут расплачиваться своими картами за границей? Так, что ли? Так кто же создаёт железный занавес? Back to USSR! Опять передел собственности, паны дерутся, холопы плачут...
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