Продавщица пивного павильона дала отпор вооруженному посетителю

В Кузбассе продавец магазина противодействовала вооруженному автоматом налетчику. Мужчина хотел без оплаты забрать бутылку пива, но неожиданно для себя встретил сопротивление.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала корреспондент Александра Бердникова.

«В Мариинске разыгралась просто кинематографическая история. В один из местных пивных павильонов зашел молодой человек. Покупатель попросил налить ему бутылку пенного напитка. Пока продавец заполняла тару пивом, посетитель положил на барную стойку автомат», — сообщила журналист.

По словам корреспондента, женщина спокойно попросила обидчика убрать оружие, не реагируя на угрозу. Тогда он передернул затвор и наставил автомат на продавщицу. Однако и это не напугало женщину. Она попыталась выхватить из рук мужчины оружие, а когда тот зашел за стойку и попытался забрать бутылку с алкоголем, до последнего сопротивлялась.

«Грабитель все же смог выхватить бутылку. Полицейские задержали налетчика спустя несколько минут после инцидента», — добавила Бердникова.

Известно, что вооруженному налетчику грозит до 10 лет лишения свободы.