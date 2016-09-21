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Новый министр образования пообещала вернуть астрономию в школьную программу

12:16 21.09.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Министр образования России Ольга Васильева пообещала вернуть астрономию в число обязательных школьных предметов. Об этом Васильева заявила на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

«Возврат будет точно, сто процентов», — заявила она.

При этом глава департамента госполитики в сфере общего образования Минобрнауки Анастасия Зырянова напомнила, что астрономия из базисного плана школьной программы исчезла в 1991 году, однако остались астрономические кружки, а многие школы включают раздел астрономии в рамках уроков по физике. 

Астрономия не входит в обязательную программу в российских школах, но изучение небесных тел проходит в рамках других предметов. Также российские школы имеют возможность включать в программу дополнительные предметы, в том числе астрономию.

В России неоднократно обсуждалась возможность введения астрономии в обязательную школьную программу, но никаких решений на этот счет принято не было. В феврале 2016 года Минобрнауки, которое в то время возглавлял Дмитрий Ливанов, в ответ на инициативу комитета Госдумы о введении астрономии заявило, что эта дисциплина изучается в школах в рамках других предметов и может быть введена в качестве дополнительного предмета.  

Темы: Россия, Российские школьники, Школьное образование в России
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