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Владимир Маркин подал заявление об отставке

16:37 21.09.2016
Фото с сайта peoples.ru
Фото с сайта peoples.ru
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Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин подал рапорт об отставке.

«Теперь могу официально сказать, что я принял решение завершить работу в Следственном комитете, и подал рапорт об отставке по собственному желанию», — сообщил Маркин «Интерфаксу».

«На прошлой неделе в силу каких-то обстоятельств произошла утечка о моем уходе. После этого я услышал о себе много нового, интересного», — рассказал он, добавив, что ни одна из причин его отставки, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности.

«Я проработал в Следственном комитете с первого дня его образования, более девяти лет. Я считаю, что я вместе с командой выстроил информационную политику, наладил системную работу в этой сфере, посчитал, что моя миссия выполнена и решил попробовать себя на новом поприще. В этом заключается истинный мотив моего ухода», — подчеркнул Маркин.

Генерал-майор юстиции Владимир Маркин работал в Следственном комитете РФ с января 2011 года. До этого он занимал должность официального представителя СКР при прокуратуре.

14 сентября о предстоящей отставке Маркина со ссылкой на источники сообщали ТАСС и «Лайф», однако официального подтверждения этой информации тогда не было.
Сообщения об отставке Маркина появились вскоре после того, как несколько журналистов обвинили официального представителя СК в использовании больших фрагментов их статей без указания источника в его книге «Самые громкие преступления XXI века в России».

По данным источников «Интерфакса», Маркин после ухода из СК может занять пост заместителя гендиректора «Русгидро» по связям с общественностью и органами власти.

Темы: Россия, Отставки и назначения в российской политике, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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21.09.2016, 18:22
Skeptik

Прикольные секретарь
За что генерала дали?
Бежат крысы с корабля
21.09.2016, 17:58
Петр

накрыть больше 20 млрд. рублей у воров и жуликов состоящих в партии - за такое по головке не гладят..... Читатели КМ наверное заметили как затихли сообщения про эти деньги..
21.09.2016, 17:15
Гость

Потеря для СК. жаль.
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