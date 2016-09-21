Владимир Маркин подал заявление об отставке

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин подал рапорт об отставке.

«Теперь могу официально сказать, что я принял решение завершить работу в Следственном комитете, и подал рапорт об отставке по собственному желанию», — сообщил Маркин «Интерфаксу».

«На прошлой неделе в силу каких-то обстоятельств произошла утечка о моем уходе. После этого я услышал о себе много нового, интересного», — рассказал он, добавив, что ни одна из причин его отставки, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности.

«Я проработал в Следственном комитете с первого дня его образования, более девяти лет. Я считаю, что я вместе с командой выстроил информационную политику, наладил системную работу в этой сфере, посчитал, что моя миссия выполнена и решил попробовать себя на новом поприще. В этом заключается истинный мотив моего ухода», — подчеркнул Маркин.

Генерал-майор юстиции Владимир Маркин работал в Следственном комитете РФ с января 2011 года. До этого он занимал должность официального представителя СКР при прокуратуре.

14 сентября о предстоящей отставке Маркина со ссылкой на источники сообщали ТАСС и «Лайф», однако официального подтверждения этой информации тогда не было.

Сообщения об отставке Маркина появились вскоре после того, как несколько журналистов обвинили официального представителя СК в использовании больших фрагментов их статей без указания источника в его книге «Самые громкие преступления XXI века в России».

По данным источников «Интерфакса», Маркин после ухода из СК может занять пост заместителя гендиректора «Русгидро» по связям с общественностью и органами власти.