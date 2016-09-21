Результаты выборов в Госдуму отменили на девяти участках

На девяти избирательных участках на территории России отменены результаты голосования по выборам депутатов Госдумы. Основанием для этого послужили выявленные нарушения, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову.

Она уточнила, что речь идет об участках в Санкт-Петербурге, Белгородской, Нижегородской и Ростовской областях, в республиках Адыгея, Мордовия и Дагестане. Там были выявлены нарушения, связанные с проведением и установлением итогов голосования, не позволяющие с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей.

Памфилова также отметила, что по нарушениям на избирательном участке в Белгородской области уже возбуждено уголовное дело.

Глава ЦИК сообщила, что рассмотрение жалоб на нарушения в ходе выборов продолжается. Она не исключила того, что число участков, на которых возможна отмена результатов, может возрасти.

Выборы в Госдуму проходили в России 18 сентября. Они осуществлялись по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам. Явка составила около 48% от общего числа избирателей. Пятипроцентный барьер преодолели «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

