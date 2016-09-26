Заместителя главы Центра Хруничева приговорили к пяти годам условно

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы условно Александра Островерха, бывшего заместителя генерального директора по экономике Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева.

Островерх признал свою вину и сотрудничал со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке, и поэтому он стал первым из преступной группы, кто получил приговор.

В рамках этого же уголовного дела обвиняются бывший гендиректор Центра Хруничева Владимир Нестеров и главный бухгалтер компании Михаил Якушин. По мнению юристов, они могут получить более суровые приговоры, пишут «Известия».

Островерху летом прошлого года было предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»). Дело расследовалось Главным следственным управлением СК РФ.

Примененная бывшим руководством Центра Хруничева схема вывода средств типична для предприятий, финансируемых из госбюджета. Летом 2007 года Островерх от лица Центра Хруничева заключил договор на оказание аудиторских и юридических услуг с генеральным директором ЗАО «Экоправо» Дмитрием Дьяконовым. Фирма получала от «Хруничева» 22 тыс.евро в месяц плюс 5% от сумм, на которые в результате ее деятельности уменьшались потери предприятия (имеется в виду представительство в судебных инстанциях, иных госорганах).

Следствие установило, что с сентября 2007 по февраль 2014 года Дьяконов готовил и предоставлял Островерху акты сдачи-приемки, содержащие недостоверные данные о якобы проведенных аудиторских проверках и консультациях для юристов Центра Хруничева. На самом деле это были не консультации и не аудит, а имитирующие их бумаги.

В общей сложности на счета «Экоправа» Центром Хруничева было перечислено более 285 млн рублей. В документах следствия, представленных суду, указывается, что обналиченные средства Дьяконов делил с Островерхом и Нестеровым.