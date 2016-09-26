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Греф отчитался о рекордной прибыли Сбербанка за всю историю

15:02 26.09.2016
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
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Глава Сбербанка Герман Греф доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву о рекордной прибыли, полученной крупнейшим российским кредитным учреждением, за первые восемь месяцев текущего года, сообщила в понедельник, 26 сентября, пресс-служба правительства России.

«Даже в такой непростой период времени мы за первые восемь месяцев заработали 322 млрд рублей чистой прибыли», — сообщил Греф Медведеву. Он отметил, что ожидания банка до конца года пока очень позитивные, но не стал уточнять прогноз по прибыли за 2016 год. Глава Сбербанка пояснил, что боится предсказывать, ведь в сложившейся макроэкономической ситуации может случиться все что угодно, а банкиры всегда очень суеверны.

За период с января по август 2016 года чистая прибыль Сбербанка по РСБУ составила 322,8 млрд рублей, что почти в три раза выше показателя первых восьми месяцев 2015 года (112 млрд рублей). В августе Сбербанк получил чистую прибыль в размере 47,8 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года она равнялась 19,6 млрд рублей.

На встрече с Медведевым Греф отметил хорошую динамику в 2016 году по потребительским кредитам. Частным клиентам с января по август Сбербанк выдал кредитов на 980 млрд рублей (на треть больше, чем за восемь месяцев прошлого года). Корпоративным клиентам были выданы кредиты на 5,4 трлн рублей (в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2015 года).

«Со второго полугодия значительно ожила динамика по ипотечному кредитованию, это очень позитивный фактор», — подчеркнул глава Сбербанка. 

Темы: Россия, Бизнес и предпринимательство в России, Сбербанк, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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26.09.2016, 21:25
Павел__

Интересно, а сколько от той "заработанной прибыли" г.греф сделал на утрамбовывании в землю курса рубля, что ограбило миллионы россиян, и чему старательно способствовала на своем посту гражданка набиулина, работавшая ранее с данным "эффективным"?
И сколько из той "суперприбыли" было просто вытащено из заначки, из так называемых "резервов"?
И сколько за этот-же период (и за период девальвации рубля) - заработал американский банчик "JPMorgan Chase", где греф "на общественных началах" - "...член международного совета американского банка"?
26.09.2016, 21:01
фома

эта же сколько трудяги вспахали полей и намолотили озимых и яровых, сколько "госбанк" произвел хлеба и колбасы для народа.
26.09.2016, 20:14
А ведь это

просто позор! Государство обирает своих граждан и считает это правильно! А Греф еще хитрит с оплатами ЖКХ, которые проводятся через него. Деньги крутит по 2-3 месяца не доводя до получателя, мороча голову оплатившему ЖКХ!
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