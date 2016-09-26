СМИ узнали об увольнении Поклонской из прокуратуры Крыма

Наталья Поклонская уволилась с должности прокурора Крыма. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Я сегодня написала заявление, чтобы меня освободили от исполнения обязанностей прокурора республики Крым на время и в связи с избранием в Государственную думу», - сказала она. При этом добавила, что заявление уже направлено в Генпрокуратуру России.

В канцелярии прокуратуры Крыма ТАСС подтвердили информацию о том, что Поклонская больше не работает в надзорном ведомстве.

Ранее СМИ сообщали о том, что Поклонская может возглавить думский комитет по безопасности. Сама она говорила, что хотела бы работать в комитете по делам СНГ.

Поклонская была назначена прокурором Крыма в мае 2014 года, 18 сентября текущего года она была избрана депутатом Госдумы по спискам «Единой России».

