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СМИ узнали об увольнении Поклонской из прокуратуры Крыма

19:57 26.09.2016
Фото с сайта sharij.net
Фото с сайта sharij.net
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Наталья Поклонская уволилась с должности прокурора Крыма. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Я сегодня написала заявление, чтобы меня освободили от исполнения обязанностей прокурора республики Крым на время и в связи с избранием в Государственную думу», - сказала она. При этом добавила, что заявление уже направлено в Генпрокуратуру России.

В канцелярии прокуратуры Крыма ТАСС подтвердили информацию о том, что Поклонская больше не работает в надзорном ведомстве.

Ранее СМИ сообщали о том, что Поклонская может возглавить думский комитет по безопасности. Сама она говорила, что хотела бы работать в комитете по делам СНГ.

Поклонская была назначена прокурором Крыма в мае 2014 года, 18 сентября текущего года она была избрана депутатом Госдумы по спискам «Единой России».
 

Темы: Выборы в Государственную думу РФ, Россия, Крым, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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26.09.2016, 23:20
Интересно

в каком государстве "каждая" Б имеет такие преференции, находясь на госслужбе... можно предположить половую связь между начальником и подчинённой, но нельзя даже предавать сомнению природные качества будущего Прокурора РФ, это для Вас не доказуемо.
26.09.2016, 23:02
Придурок

Вовремя иметь детей, получить Академическое образование и при этом играть на рояле любимые тобой песни, не значит быть Шерь-де ля Ву, это значит быть министром РФ.
26.09.2016, 22:10
Федя1

Надеюсь Поклонская будет заниматься возвращением русских на Родину.
России нужно вернуть 30 миллионов русских в Россию.
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