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В Минобороны РФ обвинили Украину в сокрытии данных о рейсе МН17

18:34 26.09.2016
Фото с сайта nnm.me
Фото с сайта nnm.me
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Украинские власти уклоняются от объективного расследования катастрофы малайзийского «Боинга», утаивая информацию. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что украинская сторона до сих пор так и не предоставила ряд необходимых для расследования данных. В частности, сведения о расположении расчетов ЗРК «Бук» в день крушения самолета, о работе систем ПВО, записи переговоров диспетчеров и показания свидетелей.

По словам Конашенкова, Киев действовал аналогичным образом в 2001 году, когда российский пассажирский самолет Ту-154 был сбит украинскими ПВО.

Глава радиотехнических войск российских ВКС генерал-майор Андрей Кобан, в свою очередь, заявил, что ракета, поразившая «Боинг» была выпущена с территории, которая контролировалась украинской армией. Об этом свидетельствует факт непредоставления Киевом информации о своих радиолокационных станциях, отметил он.

«Если бы малайзийский Boeing сбила ракета, выпущенная из любого района, находящегося восточнее точки катастрофы, то она была бы обнаружена российским первичным радиолокатором. Технические возможности российских средств объективного контроля не позволяют сделать вывод о том, был ли произведен пуск ракеты с территорий, находящихся южнее или западнее точки катастрофы», - цитирует генерала агентство.

«Боинг» 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в середине июля 2014 года в Донецкой области. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Предполагается, что самолет был сбит ракетой, выпущенной с земли. Расследованием катастрофы занимается международная следственная группа, в состав которой входят и представители Украины.
 

Темы: Россия, Украина, Министерство обороны РФ, Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.09.2016, 23:52
Где вас только не было?

Власти дали команду находившимся там рабочим в течение недели снести здание. У нас было мало времени.Среди рабочих оказался парень, который нам помог.Далее я расскажу,что там было.
Вот про этот ОМОН далее и пойдут мой рассказ.
Это место было домом смерти,в нем «пропали» почти 400 человек,даже больше.И его хозяева были те душегубы из ГПАП1.Это Хантымансийский ОМОН,именовавшие себя СОМ.
Над входом в подвал, где убивали узников, было написано большими буквами.ПОМОЖЕМ УМЕРЕТЬ!
Это были последние слова, что читали перед входом в «пещеру» наши братья и сестры! А на здании виднелась отчетливо надпись,НАМ ПО…Й ВАШЕ ГОРЕ!Так же:«Смерть духам»,«Поможем умереть.ОМОН УВД ХМАО», «Russian vodka — свежее дыхание облегчает понимание».
В подвалах было несколько камер.В них не было ничего, ни окон, ни света, одна грязь сырость и бетон.
В 1-ой камере держали мужчин, все стены были исписаны именами. «ОРБ-2 — пусть проклято ты будешь вечно», «РУБОП, ты за все заплатишь нам.Мы отомстим за все. Иншаллах»,«Где я.Что со мной.Я жив или нет. 27 марта 06 г.», — это лишь некоторые из десятков надписей, обнаруженных уже на стенах камер в подвале.Во второй камере держали девушек и женщин.Я не буду говорить,что там было на стенах.Но многое были написаны кровью, писавшие их понимали что умрут.Я ЖИВА? Диана.Я НИЧЕГО НЕ ВИЖУ,Я УМЕРЛА ЗДЕСЬ Зарета 2001. АЛЛАХ ПОМОГИ,Малика 16 лет.
Много горя на этих стенах,и много слез и крови впитали они в себя. Все эти надписи и слова,мне трудно произносить.На следующий день
26.09.2016, 23:38
какая же ужасная страна!

Власти дали команду находившимся там рабочим в течение недели снести здание. У нас было мало времени. Среди рабочих оказался парень, который нам помог. Далее я расскажу, что там было.
Вот про этот ОМОН далее и пойдут мой рассказ.
Это место было домом смерти, в нем «пропали» почти 400 человек, даже больше. И его хозяева были те душегубы из ГПАП 1.Это Хантымансийский ОМОН, именовавшие себя СОМ.
Над входом в подвал, где убивали узников, было написано большими буквами. ПОМОЖЕМ УМЕРЕТЬ!
Это были последние слова, что читали перед входом в «пещеру» наши братья и сестры! А на здании виднелась отчетливо надпись, НАМ ПО…Й ВАШЕ ГОРЕ! Так же:«Смерть духам», «Поможем умереть. ОМОН УВД ХМАО», «Russian vodka — свежее дыхание облегчает понимание».
В подвалах было несколько камер. В них не было ничего, ни окон, ни света, одна грязь сырость и бетон.
В 1-ой камере держали мужчин, все стены были исписаны именами. «ОРБ-2 — пусть проклято ты будешь вечно», «РУБОП, ты за все заплатишь нам. Мы отомстим за все. Иншаллах», «Где я. Что со мной. Я жив или нет. 27 марта 06 г.», — это лишь некоторые из десятков надписей, обнаруженных уже на стенах камер в подвале.Во второй камере держали девушек и женщин. Я не буду говорить, что там было на стенах. Но многое были написаны кровью, писавшие их понимали что умрут. Я ЖИВА? Диана. Я НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, Я УМЕРЛА ЗДЕСЬ Зарета 2001. АЛЛАХ ПОМОГИ, Малика 16 лет.
Много горя на этих стенах, и много слез и крови впитали они в себя. Все эти надписи и слова, мне трудно пр
26.09.2016, 23:28
Так в чём дело?

А ей главное в объективах мировых СМИ покрасоваться и напомнить всем ,что ИХТАМНЕТ, нигде нет.Ну и лешей с ними.Аминь!
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