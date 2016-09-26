В Минобороны РФ обвинили Украину в сокрытии данных о рейсе МН17

Украинские власти уклоняются от объективного расследования катастрофы малайзийского «Боинга», утаивая информацию. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что украинская сторона до сих пор так и не предоставила ряд необходимых для расследования данных. В частности, сведения о расположении расчетов ЗРК «Бук» в день крушения самолета, о работе систем ПВО, записи переговоров диспетчеров и показания свидетелей.

По словам Конашенкова, Киев действовал аналогичным образом в 2001 году, когда российский пассажирский самолет Ту-154 был сбит украинскими ПВО.

Глава радиотехнических войск российских ВКС генерал-майор Андрей Кобан, в свою очередь, заявил, что ракета, поразившая «Боинг» была выпущена с территории, которая контролировалась украинской армией. Об этом свидетельствует факт непредоставления Киевом информации о своих радиолокационных станциях, отметил он.

«Если бы малайзийский Boeing сбила ракета, выпущенная из любого района, находящегося восточнее точки катастрофы, то она была бы обнаружена российским первичным радиолокатором. Технические возможности российских средств объективного контроля не позволяют сделать вывод о том, был ли произведен пуск ракеты с территорий, находящихся южнее или западнее точки катастрофы», - цитирует генерала агентство.

«Боинг» 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в середине июля 2014 года в Донецкой области. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Предполагается, что самолет был сбит ракетой, выпущенной с земли. Расследованием катастрофы занимается международная следственная группа, в состав которой входят и представители Украины.

