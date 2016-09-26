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Кремль назвал неприемлемым тон заявлений США и Великобритании по Сирии

15:24 26.09.2016
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Сюжет: Сирийский кризис

Тон риторики представителей Великобритании и США в ООН в адрес России неприемлем и может нанести урегулированию в Сирии и отношениям с Москвой, сообщает агентство РИА Новости в понедельник, 26 сентября, со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля уточнил, что Москва оценивает ситуацию с Сирией «как чрезвычайно сложную». «Мы, отмечая в целом неприемлемость тона риторики официальных представителей Великобритании и США и отмечая, что подобная риторика способна нанести серьезный вред процессу урегулирования и нашим двусторонним отношениям, мы, тем не менее в интересах высших идей урегулирования все-таки склонны к тому, чтобы абстрагироваться от излишних эмоций», — отметил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина пояснил, что российскую сторону главным образом беспокоит то, что террористы используют режим прекращения огня, установленный в регионе, для перегруппировки и пополнения арсеналов, а также для подготовки к наступательным действиям. «Кроме того, мы, также абстрагируясь от эмоций, констатируем, что до сих пор не произошло размежевание так называемой умеренной оппозиции от террористических организаций», — подчеркнул представитель Кремля.

25 сентября по запросу Великобритании, США и Франции состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Участники встречи обсуждали ситуацию в сирийском городе Алеппо, где сирийские войска ведут операцию против различных группировок. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин на встрече заявил, что Москва, после того как США прибегали к тактическим уловкам, которые позволили террористам перегруппироваться и получить подкрепление, больше не согласится на односторонние шаги для прекращения боевых действий в Сирии.

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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26.09.2016, 22:40
Сирия

действительно ни кому не нужна. Русские, в соответствие с договорами, подписываемыми ещё Гайдаром, оттесняют вновь образовавшиеся воинские части в Афганистан, где они братаются с Талибами, имеющими полноценный оранжевый успех в Туркменистане и Казахстане... может быть эту угрозу предотвратит мистер Медведев? Не уверен.
26.09.2016, 22:36
Наблюдательный

ЦИТАТА: "...российскую сторону главным образом беспокоит то, что террористы используют режим прекращения огня, установленный в регионе, для перегруппировки и пополнения арсеналов, а также для подготовки к наступательным действиям..."
КОММЕНТ: Наконец-то Кремль "разродился" (это было очевидно с самого начала этих США-Западных-ООН-"перемирий"...
Очевидно, следующим (по логике) д.б. заявление Кремля о спонсировании террористов США-Западом (док-фактов, полагаю, накоплено предостаточно):
- ждём-с...
26.09.2016, 22:25
Зрите в корень

Война в Сирии началась из-за нежелания Асада под влиянием дружбы его отца с СССР давать добро на проход газа Катара в Европу. Это не я придумал и рассказал, это общеизвестный факт. СССР нет, но есть Газпром, который и гонит российский газ в Европу, получая миллиарды баксов в основном в карманы тех кто прхватизировал газ и Россию. Т.е. фактически российские парни гибнут за неоскуднение карманов миллеров и выше. Амеры всё это знают и понимают, а потому и бесятся на своих партнёров из России. А народу России даже на пенсии не хватает, а на дворцы и яхты хватает.
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