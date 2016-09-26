Кремль назвал неприемлемым тон заявлений США и Великобритании по Сирии

Тон риторики представителей Великобритании и США в ООН в адрес России неприемлем и может нанести урегулированию в Сирии и отношениям с Москвой, сообщает агентство РИА Новости в понедельник, 26 сентября, со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля уточнил, что Москва оценивает ситуацию с Сирией «как чрезвычайно сложную». «Мы, отмечая в целом неприемлемость тона риторики официальных представителей Великобритании и США и отмечая, что подобная риторика способна нанести серьезный вред процессу урегулирования и нашим двусторонним отношениям, мы, тем не менее в интересах высших идей урегулирования все-таки склонны к тому, чтобы абстрагироваться от излишних эмоций», — отметил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина пояснил, что российскую сторону главным образом беспокоит то, что террористы используют режим прекращения огня, установленный в регионе, для перегруппировки и пополнения арсеналов, а также для подготовки к наступательным действиям. «Кроме того, мы, также абстрагируясь от эмоций, констатируем, что до сих пор не произошло размежевание так называемой умеренной оппозиции от террористических организаций», — подчеркнул представитель Кремля.

25 сентября по запросу Великобритании, США и Франции состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Участники встречи обсуждали ситуацию в сирийском городе Алеппо, где сирийские войска ведут операцию против различных группировок. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин на встрече заявил, что Москва, после того как США прибегали к тактическим уловкам, которые позволили террористам перегруппироваться и получить подкрепление, больше не согласится на односторонние шаги для прекращения боевых действий в Сирии.