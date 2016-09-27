Исландия обвинила ВКС РФ в опасном сближении со своими самолетами

Власти Исландии обвинили российские бомбардировщики в опасном сближении с гражданскими самолетами, исландский МИД страны выразил свое недовольство по этому поводу. Соответствующее заявление исландского ведомства содержится в письменном ответе министерства газете Morgundbladid, которая сообщила об инциденте.

Во внешнеполитическом ведомстве Исландии подчеркнули, что неоднократно «возражали против пролетов неопознанных российских самолетов из-за угрозы, которую они могут представлять пассажирским самолетам». По данным исландского МИД, российских бомбардировщиков было три.

22 сентября Local сообщила, что два российских военных самолета приблизились к пассажирскому лайнеру, который летел из Рейкьявика в Стокгольм. Пилот исландского борта уточнял, что заметил бомбардировщики недалеко от границы с Норвегией. «Я посмотрел из окна и вскоре увидел, как два российских бомбардировщика летят строем», — говорил он.

Газета указывала, что бомбардировщики Ту-22М летели с выключенными транспондерами. При этом российские летчики, по ее данным, не рассказали о своих планах местным диспетчерам. Исландские дипломаты сообщили, что это были не Ту-22М, а Ту-160, и они пролетели на 1800-2700 м ниже гражданского борта.

В посольстве России в Рейкьявике, в свою очередь, назвали обвинения в адрес ВКС России пропагандой. По словам советника дипмиссии Алексея Шадского, маневры военных судов не представляли угрозы. «Это просто пропаганда говорить, что российские самолеты летают без определяющих местоположение устройств, ведь самолеты НАТО также делают это», — подчеркнул он в беседе с Morgunbladid.