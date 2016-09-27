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В ФАС допустили возможность появления рекламы алкоголя в печатных СМИ

21:59 27.09.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Появление рекламы алкоголя в печатных СМИ и интернете возможно, но так чтобы не провоцировать алкоголизацию населения России. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, сообщает РИА Новости.

«Если чуть-чуть, то как-то в экономический кризис можно поддержать печатные издания, просто чтобы они выжили», - сказал он. При этом добавил, что площадь такой рекламы в них должна быть ограничена.

Применительно к электронным изданиям, по мнению Артемьева, «можно говорить о видах рекламы, чего можно и чего нельзя».

Он также отметил, что не является сторонником подобного разрешения. «Мне кажется, надо еще лет пятьдесят от этого воздержаться», цитирует главу ФАС агентство.

Коснувшись вопроса интернет-торговли алкоголем, Артемьев отметил, что Служба не будет возражать против нее при наличии четко установленных правил. В частности, гарантирующих, что такую продукцию не будут приобретать несовершеннолетние.

Ранее СМИ сообщали о том, что реклама алкоголя может вернуться на телевидение. В Минкомсвязи готовы поддержать соответствующие изменения в законодательство о рекламе.
 

Темы: Россия, Производство и продажа алкоголя, Реклама и СМИ в России, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
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Комментарии читателей
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28.09.2016, 01:14
Кирилл.

Похоже, "члену КПСС с 1975-го года" попросту не дают покоя лавры "гениального" "Сталина", споившего народ в сороковые, а заодно и поправившего водочкой бюджет.
27.09.2016, 23:44
E.

Реклама наркотика допустима, если не приводит к наркомании у населения. Они что, считают народ скопищем идиотов? Сказали бы честно: "Нам нечего пилить. Жрите водку, пoкупайте побольше и не задумывайтесь. Раз вы за нас голосовали - так и верьте нам. А если дети будут дебилы - так в этом школа виновата, перегружает знаниями."
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