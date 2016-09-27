В ФАС допустили возможность появления рекламы алкоголя в печатных СМИ

Появление рекламы алкоголя в печатных СМИ и интернете возможно, но так чтобы не провоцировать алкоголизацию населения России. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, сообщает РИА Новости.

«Если чуть-чуть, то как-то в экономический кризис можно поддержать печатные издания, просто чтобы они выжили», - сказал он. При этом добавил, что площадь такой рекламы в них должна быть ограничена.

Применительно к электронным изданиям, по мнению Артемьева, «можно говорить о видах рекламы, чего можно и чего нельзя».

Он также отметил, что не является сторонником подобного разрешения. «Мне кажется, надо еще лет пятьдесят от этого воздержаться», цитирует главу ФАС агентство.

Коснувшись вопроса интернет-торговли алкоголем, Артемьев отметил, что Служба не будет возражать против нее при наличии четко установленных правил. В частности, гарантирующих, что такую продукцию не будут приобретать несовершеннолетние.

Ранее СМИ сообщали о том, что реклама алкоголя может вернуться на телевидение. В Минкомсвязи готовы поддержать соответствующие изменения в законодательство о рекламе.

