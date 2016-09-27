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Минэнерго предложило не закрывать опасные угольные шахты

11:05 27.09.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Минэнерго предлагает не закрывать опасные угольные шахты, а провести их модернизацию. Об этом, пишут «Ведомости», говорится в отчете, который представил правительству замминистра энергетики Анатолий Яновский.

Правительство в марте 2016 года поручило Минэнерго просчитать затраты на модернизацию опасных шахт или затраты на их ликвидацию.

Затраты на ликвидацию 20 опасных шахт, говорится в отчете, копия которого есть в распоряжении издания, составят 53,7 миллиарда рублей. Модернизация систем безопасности шахт, по подсчетам Минэнерго, обойдется в 23,1 миллиарда рублей. После модернизации количество опасных шахт должно снизиться до пяти.

В отчете также указывается, что на шахтах, признанных опасными, добываются, в числе прочих, особо ценные сорта угля Ж и ГЖ. В случае ликвидации шахт добыча угля таких сортов в России снизится на 62 процента.

Министерство также предлагает, чтобы Минприроды выдавало лицензии в первую очередь на угольные месторождения, которые можно отрабатывать открытым способом. Причем такие лицензии планируется выдавать, в числе прочего, в качестве компенсации собственникам, закрывающим особо опасные шахты.

В России, по данным Минэнерго, действуют 58 угольных шахт, 20 из которых признаны опасными. В список опасных шахт попали все предприятия «Северстали» (кроме «Воргашорской»), шесть шахт Evraz, три — «Мечела» и одна — «Белона» (принадлежит ММК).
В конце февраля 2016 года на шахте «Северная» в Воркуте, принадлежащей «Северстали», в результате выброса метана и последовавшей за ним серии взрывов погибли 31 шахтер и пять спасателей. Всего за восемь месяцев 2016 года в результате различных происшествий на шахтах погибли 40 человек.

Темы: Россия, Горнорудная промышленность и проблемы шахтеров, Министерство энергетики РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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27.09.2016, 11:59
пол.инета

Вообще,правильнее было бы шахты национализировать.Подземная добыча угля всегда убыточна,а тем более,в сверхкатегорийных по газу шахтах,где затраты на безопасность выше.Собственники не хотят вкладывать в это деньги,слишком расходно.Поэтому и происходят аварии с человеческими жертвами,как было на "Северной" в Воркуте.Насколько я знаю,все выводы комиссии по расследованию аварии носили предположительный характер.Понятно,все сгорело заживо.Но все прекрасно знают,почему это произошло.
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