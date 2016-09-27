В машине полковника Захарченко нашли более 10 миллионов рублей

В результате обыска в автомобиле Acura полковника МВД Дмитрия Захарченко были обнаружены 13 миллионов рублей. Об этом заявил прокурор на заседании Мосгорсуда, в ходе которого рассматривалась жалоба защиты Захарченко на его арест, сообщает ТАСС.

По словам представителя обвинения, в машине полковника были также найдены 1870 тысяч долларов и пять тысяч евро. Он добавил, что ключ от автомобиля обвиняемого был обнаружен в помойном ведре туалета по месту его работы.

Сам Захарченко заявил, что указанный автомобиль ему не принадлежит. В то же время он признался, что иногда пользовался этой машиной, передает РИА Новости.

Полковник попросил суд перевести его под домашний арест, поскольку намерен сотрудничать со следствием. «Я не собираюсь скрываться, давить на свидетелей, я собираюсь всячески содействовать расследованию и являться по первому требованию», - цитирует его «Российская газета».

Суд в итоге жалобу адвокатов Захарченко оставил без удовлетворения и признал законным постановление Пресненского суда Москвы об аресте полковника.

Ранее СМИ сообщали о том, что у Захарченко были обнаружены денежные средства в различной валюте на общую сумму, превышающую восемь миллиардов рублей. Объяснить их происхождение полковник не смог. Ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 290 (получение взятки) и 294 (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования).

