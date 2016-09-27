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В машине полковника Захарченко нашли более 10 миллионов рублей

18:34 27.09.2016
Фото с сайта pravda-tv.ru
Фото с сайта pravda-tv.ru
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В результате обыска в автомобиле Acura полковника МВД Дмитрия Захарченко были обнаружены 13 миллионов рублей. Об этом заявил прокурор на заседании Мосгорсуда, в ходе которого рассматривалась жалоба защиты Захарченко на его арест, сообщает ТАСС.

По словам представителя обвинения, в машине полковника были также найдены 1870 тысяч долларов и пять тысяч евро. Он добавил, что ключ от автомобиля обвиняемого был обнаружен в помойном ведре туалета по месту его работы.

Сам Захарченко заявил, что указанный автомобиль ему не принадлежит. В то же время он признался, что иногда пользовался этой машиной, передает РИА Новости.

Полковник попросил суд перевести его под домашний арест, поскольку намерен сотрудничать со следствием. «Я не собираюсь скрываться, давить на свидетелей, я собираюсь всячески содействовать расследованию и являться по первому требованию», - цитирует его «Российская газета».

Суд в итоге жалобу адвокатов Захарченко оставил без удовлетворения и признал законным постановление Пресненского суда Москвы об аресте полковника.

Ранее СМИ сообщали о том, что у Захарченко были обнаружены денежные средства в различной валюте на общую сумму, превышающую восемь миллиардов рублей. Объяснить их происхождение полковник не смог. Ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 290 (получение взятки) и 294 (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования).
 

Темы: Россия, Москва, Борьба с коррупцией в России, Взятки и взяточники в России, Расследование преступлений в России, МВД России
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Комментарии читателей
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27.09.2016, 19:53
Vlad

А при чем тут то, что он полковник? Он с таким же успехом мог быть по основной работе, к примеру, слесарем. Любому мало-мальски знакомому с бизнес-схемами ясно, что деньги конечно же не его. Обнальщик он. И погоны - его естественная крыша. Наивный, думал в разработку его не возьмут с его корочками.
А вот взяли его действительно на провокации взятки, дебилы. С одной стороны поделом, впредь не будет зариться на халяву. А с другой - нашей пропаганде что, так был нужен высокопоставленный полковник-взяточник? Скорее напротив, это дело льет воду совсем на другую мельницу.
27.09.2016, 19:47
незавидую

я полковникам мвд у которых есть машины!в ближайшие дни будут трещать замки на багажниках их маших,частично и у подполковников!а вдруг?
27.09.2016, 19:26
Дед Щукарь

Криминальный мир в тоске, грабят банки, инкассаторов, квартиры, а тут всего навсего под видом "Бюро добрых услуг" предложили бы убрать квартирку и машину и гуляй Вася!
Алексей Феофилактыч советник Козюльского не доработал.
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