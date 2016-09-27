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В ближайшие полгода в России вырастут цены на импортную технику

11:12 27.09.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Ожидается новый рост цент на гаджеты и бытовую технику в России. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал декан Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС профессор Сергей Календжян.

«Предстоящие полгода, по крайней мере, до Нового Года, продавцы импортной техники будут закладывать риски, связанные с возможными существенными вариациями курса рубля», — сообщил эксперт.

По словам профессора, продавцы техники сейчас могут заложить возможные валютные колебания.

«Чтобы оправдать свою внешнеторговую деятельность, они будут пытаться устанавливать цену с определенным запасом, который будет гарантировать им прибыльную деятельность», — добавил Календжян.

По мнению директора Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгия Остапковича, население откладывает покупки непродовольственных товаров. Но рано или поздно придется покупать. И тогда продавцы сразу же начнут повышать цены.

Темы: Россия, Бренды и торговые марки, Розничная торговля и торговые сети в России
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Комментарии читателей
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27.09.2016, 11:35
Европеец

Я бы написал, какие еще подорожания ожидаются, но ведь вы меня потом совсем любить перестанете. :))
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