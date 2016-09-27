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МИД России опубликовал условия соглашения с США по Сирии

19:30 27.09.2016
Здание МИД РФ © KM.RU, Филипп Киреев
Здание МИД РФ © KM.RU, Филипп Киреев
Сюжет: Сирийский кризис

Министерство иностранных дел России опубликовало на своем сайте «Стандартные условия и процедуры, необходимые для обеспечения режима прекращения боевых действий» в Сирии. Документ вступил в силу 28 марта.

Департамент информации и печати ведомства, комментируя российско-американские договоренности по САР, отметил, что в последнее время контакты между Москвой и Вашингтоном были особенно интенсивными.

Российская сторона неоднократно предлагала незамедлительно предавать огласке каждый документ по Сирии по мере его согласования. Однако Штаты этому противились, что заставляло сомневаться в их искренности. Только после информационных утечек в ряде западных СМИ Госдепартамент США опубликовал часть документов. При этом американское внешнеполитическое ведомство не потрудилось согласовать это с Москвой.

МИД РФ, в свою очередь, публикует текст соответствующих соглашений на русском языке. Согласно им, РФ и США намерены предпринять совместные усилия по стабилизации ситуации в САР и особые меры в Алеппо.

Приоритетными целями названы разграничение территорий, контролируемых «Исламским государством» и «Джебхат ан-Нусрой» (обе организации запрещены в России) и группировками умеренной оппозиции. Кроме того, размежевание сил оппозиции и «Джебхат ан-Нусры».

Ранее РФ и США договорились о многоступенчатом плане по Сирии, в соответствии с которым 12 сентября в стране начал действовать режим перемирия. Он продлился не более неделе, при этом враждующие стороны неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении. После этого боевые действия возобновились.
 

Темы: Россия, Военные конфликты в мире, Отношения России и США, Министерство иностранных дел РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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27.09.2016, 19:53
Лука Лукич

...дебаты. это публикация ложных постулатов...в реале убить..это не день рождения Хилари...применили респект обамы...Обама ..жив а отец ребёнка...жутко убит. И хилари жива...дочь жива трах Клинтон жив. Дочери
Обамы живы и полиция жива в полицейской анти Индейском США...уничтожили
Народ...и должны миру триллионы..это и есть итог лживых дебатов...?????
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