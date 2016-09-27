МИД России опубликовал условия соглашения с США по Сирии

Министерство иностранных дел России опубликовало на своем сайте «Стандартные условия и процедуры, необходимые для обеспечения режима прекращения боевых действий» в Сирии. Документ вступил в силу 28 марта.

Департамент информации и печати ведомства, комментируя российско-американские договоренности по САР, отметил, что в последнее время контакты между Москвой и Вашингтоном были особенно интенсивными.

Российская сторона неоднократно предлагала незамедлительно предавать огласке каждый документ по Сирии по мере его согласования. Однако Штаты этому противились, что заставляло сомневаться в их искренности. Только после информационных утечек в ряде западных СМИ Госдепартамент США опубликовал часть документов. При этом американское внешнеполитическое ведомство не потрудилось согласовать это с Москвой.

МИД РФ, в свою очередь, публикует текст соответствующих соглашений на русском языке. Согласно им, РФ и США намерены предпринять совместные усилия по стабилизации ситуации в САР и особые меры в Алеппо.

Приоритетными целями названы разграничение территорий, контролируемых «Исламским государством» и «Джебхат ан-Нусрой» (обе организации запрещены в России) и группировками умеренной оппозиции. Кроме того, размежевание сил оппозиции и «Джебхат ан-Нусры».

Ранее РФ и США договорились о многоступенчатом плане по Сирии, в соответствии с которым 12 сентября в стране начал действовать режим перемирия. Он продлился не более неделе, при этом враждующие стороны неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении. После этого боевые действия возобновились.

