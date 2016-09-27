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СКР завершил расследование по делу няни-убийцы

20:47 27.09.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Главное следственное управление СКР завершило расследование убийства четырехлетней девочки в Москве ее няней Гульчехрой Бобокуловой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В рамках следствия была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно ее выводам, Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении постановления о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Бобокуловой и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

Убийство произошло 29 февраля. По версии следствия, Бобокулова дождалась ухода родителей девочки со старшим ребенком, затем убила ее, подожгла квартиру и покинула место преступления.

Через некоторое время она была задержана у станции метро. По ловам очевидцев, она ходила по улице с отрезанной головой ребенка в руках, разговаривала сама с собой, а также угрожала прохожим и полицейским взрывом.

Уголовное дело в отношении Бобокуловой возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога) и части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о взрыве).
 

Темы: Россия, Расследование преступлений в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.09.2016, 23:15
ни колай

полгода за очевидное дело получали деньги - это саботаж!
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