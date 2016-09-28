Геннадий Онищенко возьмет в Госдуму завещание Александра III своему сыну

Помощник премьер-министра, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко одержал победу на парламентских выборах в Государственную думу. Сейчас он готовится к переезду из Дома Правительства РФ в думский кабинет. Подробнее об этом депутат рассказал на Радио «Комсомольская правда».

«Во-первых, я забираю с собой всю компьютерную базу, все работы, все документы, которые, на мой взгляд, являются знаковыми для меня, для моей жизни. Тут есть работы, спорные с точки зрения профессиональной истории, но абсолютно достоверные в моем мировосприятии», — сообщил Онищенко.

Так, он планирует взять в Госдуму завещание Александра III своему сыну Николаю II. Депутат рассказал, что это завещание висит на его стене уже десять лет.

«На мой взгляд, если бы завещания не было, нужно было бы его написать. Там ни одного лишнего знака препинания, ни одного лишнего слова», — добавил Онищенко.

Геннадий Онищенко стал лидером выборов в Госдуму по Тушинскому одномандатному округу столицы.