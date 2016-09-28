Кремль назвал фактом непричастность ДНР к крушению MH17

В Кремле поддержали озвученную ранее Минобороны версию крушения Boeing под Донецком, сообщает РБК в среду, 28 сентября, со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Собеседник издания уточнил, что данные российский радаров доказывают невозможность пуска ракеты с территории Донецкой Народной Республики. Представитель Кремля назвал «неопровержимыми фактами» имеющиеся доказательства.

«В данном случае важно делать выводы, учитывая последнюю информацию, которая была опубликована, а именно первичные данные радаров, которые фиксировали все летательные объекты, которые могли бы стартовать или находиться в воздухе на территории, контролируемой ополченцами», — пояснил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что «первичные показания — это картинка, которая несет очень много информации технического характера». По словам Пескова, позже его коллеги объяснят, почему потребовалось время на «формирование вот этого нового пакета информации».

Ранее сегодня международная следственная группа, которая более двух лет расследовала обстоятельства крушения малазийского Boeing 777 под Донецком 17 июля 2014 года, озвучила результаты своей работы. Международные следователи пришли к выводу, что пусковую установку «Бук», из которой сбили Boeing, доставили на территорию Украины из России.