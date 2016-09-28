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МИД России назвал следствие по МН17 политически мотивированным

19:32 28.09.2016
Мария Захарова. Стоп-кадр видео с сайта mid.ru
Мария Захарова. Стоп-кадр видео с сайта mid.ru
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают то, что следствие по крушению малайзиского «Боинга» политически мотивировано и предвзято. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Самовольно назначать виновного и выдумывать желаемые результаты превратилось в норму для наших западных коллег. Хочется спросить: сколько можно?», - отметила она в комментарии для СМИ.

Она напомнила, что РФ изначально предлагала провести совместное расследование, которое опиралось бы только на факты. Однако Москве отвели только второстепенную роль.

Захарова подчеркнула, что «Россия фактически единственная, кто направляет достоверную информацию и раскрывает все новые данные», но следствие продолжает игнорировать представляемые Москвой неопровержимые доказательства.

Захарова также сделала акцент на том, что доказательная база голландской прокуратуры основывается на данных, предоставленных Украиной, которая является заинтересованной стороной.

Ранее международная группа следователей, расследующая крушение малайзийского «Боинга» в Донецкой области, объявила о том, что самолет был сбит с подконтрольной ополченцам территории ракетой ЗРК «Бук», доставленного из России.
 

Темы: Россия, Министерство иностранных дел РФ, Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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