В Минобороны опровергли пересечение российским «Буком» границы с Украиной

Никакие российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), в том числе и «Бук», границу с Украиной не пересекали. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что российская сторона объявила об этом сразу же после катастрофы малайзийского «Боинга» в Донецкой области.

Доклад голландской прокуратуры голландской следственной группы по результатам расследования авиакатастрофы Конашенков назвал сомнительным. «Для таких серьезных выводов, которые были озвучены, требуется серьезная аргументация и, самое главное, факты», - подчеркнул он.

Выводы международной следственной группы вызвали нарекания и у концерна «Алмаз-Антей», сообщает РИА Новости.

«Они не просто создавали виртуальную модель, они ее немножко изменили под себя. Они внесли абсолютно другие исходные данные», - прокомментировал доклад прокуратуры представитель концерна Михаил Малышевский. Он также отметил, что следователи оценивали только внешние повреждения самолета, ссылаясь на невозможность определить внутренние. Однако таковые видны невооруженным глазом.

Представитель концерна сделал акцент на том, что Нидерландам неоднократно предоставлялись все расчеты, но следователи с ними не согласны, поскольку «не верят».

Малайзийский «Боинг» 777, совершавший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу в середине июля 2014 года на Донбассе. На его борту находились 298 человек, все огни погибли.

Согласно выводам международной группы следователей, самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», якобы доставленного на Украину из России, а затем возвращенного обратно.

