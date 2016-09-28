В правительстве раскритиковали проект пенсионной реформы ЦБ и Минфина

В правительстве раскритиковали реформу накопительной пенсии, предложенную Центробанком и Минфином, сообщает «Интерфакс» в среду, 28 сентября, со ссылкой на заявление вице-премьера Ольги Голодец.

По ее словам, в российских реалиях предложенная система не сможет эффективно работать. «То, что сейчас внесено как инициатива — так называемая новая корпоративная накопительная пенсия — это полная замена той накопительной пенсии, которая сегодня, что называется, отсутствует», — заявила Голодец.

Чиновница напомнила, что за 2015 год и начало 2016 года в накопительной системе были дополнительно потеряны 74,5 млрд рублей. «Наша финансовая система не готова к работе с деньгами, деньгами граждан», — подытожила вице-премьер.

Она подчеркнула, что придерживается «исключительно солидарного принципа», позволяющего напрямую собранные средства «без потерь, без посредников, без уводов в различные организации, схемы и так далее выплачивать людям».

Голодец подчеркнула, что такую позицию курируемый ею социальный блок будет отстаивать в ходе дискуссий в правительстве. «Это самая эффективная на сегодняшний день схема (солидарная). Я понимаю, что коллеги сейчас опять начнут в своих выступлениях настаивать на внедрении накопительной системы. И здесь мы должны очень четко выстроить все свои приоритеты», — заключила зампред правительства.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что государство не сможет обеспечить достойную пенсию работающим сейчас гражданам в долгосрочной перспективе без пенсионных накоплений. В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов признал, что возобновление формирования пенсионных накоплений в текущем формате не предусмотрено, но с 2018 года заработает новая модель формирования добровольных накоплений граждан.