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В правительстве раскритиковали проект пенсионной реформы ЦБ и Минфина

13:56 28.09.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В правительстве раскритиковали реформу накопительной пенсии, предложенную Центробанком и Минфином, сообщает «Интерфакс» в среду, 28 сентября, со ссылкой на заявление вице-премьера Ольги Голодец.

По ее словам, в российских реалиях предложенная система не сможет эффективно работать. «То, что сейчас внесено как инициатива — так называемая новая корпоративная накопительная пенсия — это полная замена той накопительной пенсии, которая сегодня, что называется, отсутствует», — заявила Голодец.

Чиновница напомнила, что за 2015 год и начало 2016 года в накопительной системе были дополнительно потеряны 74,5 млрд рублей. «Наша финансовая система не готова к работе с деньгами, деньгами граждан», — подытожила вице-премьер.

Она подчеркнула, что придерживается «исключительно солидарного принципа», позволяющего напрямую собранные средства «без потерь, без посредников, без уводов в различные организации, схемы и так далее выплачивать людям».

Голодец подчеркнула, что такую позицию курируемый ею социальный блок будет отстаивать в ходе дискуссий в правительстве. «Это самая эффективная на сегодняшний день схема (солидарная). Я понимаю, что коллеги сейчас опять начнут в своих выступлениях настаивать на внедрении накопительной системы. И здесь мы должны очень четко выстроить все свои приоритеты», — заключила зампред правительства.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что государство не сможет обеспечить достойную пенсию работающим сейчас гражданам в долгосрочной перспективе без пенсионных накоплений. В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов признал, что возобновление формирования пенсионных накоплений в текущем формате не предусмотрено, но с 2018 года заработает новая модель формирования добровольных накоплений граждан.

Темы: Россия, Пенсионная реформа в России, Министерство финансов РФ, Пенсионный фонд РФ, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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28.09.2016, 15:53
потому что

кто же подельников сдаст?
28.09.2016, 15:53
Василий Иванович

"...дополнительно потеряны 74,5 млрд рублей..." молодец Голодец! Вот так спокойно, как о 10 копейках - заявляет министр этого Правительства. Это же Правительство поддержало инициативу сенатора Мизулиной о запрете бэби-боксов и абортов. Поскольку подобных инициатив и действий Правительства и Думы против русского народа, заставляет более внимательно посмотреть хотя бы на Мизулину.
Её инициативы можно охарактеризовать как только инициативы одного из иностранных агентов в Законодательной власти России. Почему? Благодаря Интернету, любой из нас может посмотреть многочисленные ссылки на сына этой такой "высоконравственной" мамочки в Думе. Оказывается сыночек Николай женился в США на мужчине, сейчас проживает в Брюсселе и является партнером в юридической фирме поддерживающей ЛБГТ.
Что на такое можно сказать, слава КПСС - слава ЕР. Предусмотрели заранее, что нет закона гнать в шею из Думы таких депутатов, также из Правительства, которые яро выступают за гибель детей - запретом бэбибоксов!
28.09.2016, 15:47
Зяма

Таки не всё так просто. Золото может не только расти в цене, а пенсия вещь ой как не быстрая.
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