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Глава московского управления Ространснадзора задержан за взятки

11:34 28.09.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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По подозрению в получении взяток в среду были задержаны глава управления Ространснадзора по Москве Игорь Суржик и начальник Южного управления данного ведомства Игорь Высоцкий, передает «Интерфакс».

Подозреваемые, по словам источника, занимались поборами с транспортных предприятий, которые занимались пассажирскими перевозками на маршрутных такси.

В настоящее время проводится допрос Суржика и Высоцкого, рассказали источники «Интерфакса», не став раскрывать другие подробности.

По словам собеседника РИА Новости, утром 28 сентября в здании управления Ространснадзора по Москве прошли обыски.

Телеканал РЕН, в свою очередь, сообщил, что по делу в коррупции в Ространснадзоре задержаны 10 человек. По данным канала, среди задержанных государственный инспектор отдела автотранспортного надзора по Западному, Юго-Западному и Южному административным округам Москвы Денис Зуев, в кабинете которого, в числе прочих, прошел обыск.

Официально правоохранительные органы сообщения об обысках в московском управлении Ространснадзора и задержании чиновников пока не комментируют. 

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Взятки и взяточники в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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28.09.2016, 12:48
такс

Не скромный вопрос когда судей брать будут
28.09.2016, 12:10
Белая Русь

Очень хорошая тенденция по отлову коррупционеров. Любой преступник должен быть наказан.
28.09.2016, 12:02
хи хи

Куда не кинь одно жульё. И откуда они только так "внезапно" появились? Госдеп что ли прислал ?
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