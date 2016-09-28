Глава московского управления Ространснадзора задержан за взятки

По подозрению в получении взяток в среду были задержаны глава управления Ространснадзора по Москве Игорь Суржик и начальник Южного управления данного ведомства Игорь Высоцкий, передает «Интерфакс».

Подозреваемые, по словам источника, занимались поборами с транспортных предприятий, которые занимались пассажирскими перевозками на маршрутных такси.

В настоящее время проводится допрос Суржика и Высоцкого, рассказали источники «Интерфакса», не став раскрывать другие подробности.

По словам собеседника РИА Новости, утром 28 сентября в здании управления Ространснадзора по Москве прошли обыски.

Телеканал РЕН, в свою очередь, сообщил, что по делу в коррупции в Ространснадзоре задержаны 10 человек. По данным канала, среди задержанных государственный инспектор отдела автотранспортного надзора по Западному, Юго-Западному и Южному административным округам Москвы Денис Зуев, в кабинете которого, в числе прочих, прошел обыск.

Официально правоохранительные органы сообщения об обысках в московском управлении Ространснадзора и задержании чиновников пока не комментируют.