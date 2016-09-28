Россия обогнала Италию в рейтинге конкурентоспособности

Россия поднялась на два места в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума и заняла 43 строчку, обогнав на одну позицию Италию. Перед Россией в рейтинге оказалась Панама.

Составители рейтинга отмечают рост инновационного потенциала в России и улучшение деловой среды за счет снижения административных барьеров. Негативные оценки получила макроэкономическая ситуация в России и доступность финансирования.

В 2012 году Россия занимала в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума 67 место и с тех пор постоянно улучшает свои позиции. Из стран бывшего СССР выше России находятся только Эстония, Литва и Азербайджан.

Первое место в рейтинге конкурентоспособности занимает Швейцария, вслед за ней идут Сингапур и США.