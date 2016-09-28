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Россия обогнала Италию в рейтинге конкурентоспособности

10:34 28.09.2016
Изображение с сайта euromag.ru
Изображение с сайта euromag.ru
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Россия поднялась на два места в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума и заняла 43 строчку, обогнав на одну позицию Италию. Перед Россией в рейтинге оказалась Панама.

Составители рейтинга отмечают рост инновационного потенциала в России и улучшение деловой среды за счет снижения административных барьеров. Негативные оценки получила макроэкономическая ситуация в России и доступность финансирования.

В 2012 году Россия занимала в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума 67 место и с тех пор постоянно улучшает свои позиции. Из стран бывшего СССР выше России находятся только Эстония, Литва и Азербайджан. 

Первое место в рейтинге конкурентоспособности занимает Швейцария, вслед за ней идут Сингапур и США.  

Темы: Россия, Италия, Рейтинги
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Комментарии читателей
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28.09.2016, 12:53
такс

Ими там как в час пик уже всё забито
28.09.2016, 12:40
Палыч

Италия - это страна мафии.
А мы их обогнали на 1 строчку.
Куда этой мафии до России...
28.09.2016, 12:21
искатель

Совсем непонятно,по каким причинам отдается преимущество лимитрофам вроде Литвы. Небольшая страна,маленькая экономика
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