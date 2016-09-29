Госдеп предупредил Москву о возможных атаках экстремистов

Российское участие в урегулировании вооруженного конфликта в Сирии без сотрудничества с американской стороной может обернуться для Москвы большими потерями, если российская сторона «не прекратит насилие». С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне накануне, 28 сентября, сообщает РИА Новости.

По его словам, в качестве последствий продолжения гражданской войны в Сирии экстремистские группы продолжат пользоваться вакуумом власти для расширения своих операций. Кирби добавил, что акции террористов будут, «несомненно», включать в себя «удары по российским интересам, возможно, даже по российским городам».

Кирби пояснил, что Россия будет продолжать терять свои ресурсы — военнослужащих и военные самолёты. Экстремисты могут наносить удары даже по российским городам. Он отметил, что у Вашингтона есть возможность влиять на некоторые сирийские вооружённые формирования, но не всё в руках США.

«Есть и другие страны, которые имеют влияние. Мы признаём, что не все оппозиционные группировки каждый день придерживаются соглашений, и мы продолжаем с ними работать», — заявил он.

Также Reuters сообщает, что администрация президента США планирует усилить поддержку оппозиции. В Вашингтоне обсуждает применение более серьезных мер реагирования на действия армии сирийского лидера Башара Асада. Обсуждалась также возможность снабжения оппозиции более сильным оружием. Администрация Обамы возражает против этого из-за опасений, что оружие может попасть в руки ИГИЛ или «Аль-Каиды» (организации запрещены в России).