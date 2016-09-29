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Госдеп предупредил Москву о возможных атаках экстремистов

09:59 29.09.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Российское участие в урегулировании вооруженного конфликта в Сирии без сотрудничества с американской стороной может обернуться для Москвы большими потерями, если российская сторона «не прекратит насилие». С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне накануне, 28 сентября, сообщает РИА Новости.

По его словам, в качестве последствий продолжения гражданской войны в Сирии экстремистские группы продолжат пользоваться вакуумом власти для расширения своих операций. Кирби добавил, что акции террористов будут, «несомненно», включать в себя «удары по российским интересам, возможно, даже по российским городам».

Кирби пояснил, что Россия будет продолжать терять свои ресурсы — военнослужащих и военные самолёты. Экстремисты могут наносить удары даже по российским городам. Он отметил, что у Вашингтона есть возможность влиять на некоторые сирийские вооружённые формирования, но не всё в руках США.

«Есть и другие страны, которые имеют влияние. Мы признаём, что не все оппозиционные группировки каждый день придерживаются соглашений, и мы продолжаем с ними работать», — заявил он.

Также Reuters сообщает, что администрация президента США планирует усилить поддержку оппозиции. В Вашингтоне обсуждает применение более серьезных мер реагирования на действия армии сирийского лидера Башара Асада. Обсуждалась также возможность снабжения оппозиции более сильным оружием. Администрация Обамы возражает против этого из-за опасений, что оружие может попасть в руки ИГИЛ или «Аль-Каиды» (организации запрещены в России).

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Госдепартамент США
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Комментарии читателей
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29.09.2016, 12:01
подлее секты

как США в мире нет!совесть и стыд отсутствует от рождения и присутствует чуство избранности,хотя все ущербные!территория душевных инвалидов.
29.09.2016, 11:57
спокойный

человек желая добра россии предупреждает что продолжение той политики которую ведет россия в этом конфликте может привести к очень сильным негативным последствиям для страны вспомните афганистан современная россия гораздо слабже ссср а если кто то считает что американци при этом что то замышляют то это называется черная неблагодарность которая всегда во всем мире осуждалась надо я думаю еще поблагодарить за это предупреждение но пацаны из подворотни понять этого не в состоянии
29.09.2016, 11:57
ЛАБ.

Решили, таким образом, превратить гражданскую войну в Сирии в антироссийскую войну, от злобы своего поражения там.
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