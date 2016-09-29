ФАС признала государство главным врагом конкуренции

Государственное участие в экономике является главным препятствием для развития конкуренции, говорится в отчете Федеральной антимонопольной службы о состоянии конкуренции в России, пишут "Ведомости".

В ФАС подсчитали, что вклад государства и госкомпаний вырос по данным на 2015 год до 70 процентов с 35 процентов в 2005 году. В особенности в ФАС отмечают возросшее количество региональных и муниципальных унитарных предприятий, которые являются главными врагами конкуренции на локальных рынках.

Как говорится в отчете ФАС, предприниматели называют чиновников главными врагами конкуренции, а их действия — основной причиной сокращения числа конкурентов на российском рынке. Как пример удара по конкуренции ФАС называет запрет на ввоз в Россию ряда продуктов из стран, поддержавших санкции против РФ. Хотя эмбарго и создало возможности для расширения отечественного производства, это произошло лишь точечно, а в целом оно привело к росту цен на продовольствие и созданию новых административных барьеров. Также в ФАС отмечают ограничение конкуренции при госзакупках, что приводит к росту цен без улучшения качества продукции.

Доклад — это не программа действий, а констатация тенденции последних двух-трех лет, пояснил в среду руководитель ФАС Игорь Артемьев: в нем будет много неприятного для правительства.

Вице-премьер Игорь Шувалов в 2014 году на Гайдаровском форуме заявлял о планах правительства снизить долю госсектора в российской экономике до 25 процентов к 2018 году.