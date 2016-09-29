]]> ]]>
Главная В России Новости

ФАС признала государство главным врагом конкуренции

10:43 29.09.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Государственное участие в экономике является главным препятствием для развития конкуренции, говорится в отчете Федеральной антимонопольной службы о состоянии конкуренции в России, пишут "Ведомости".

В ФАС подсчитали, что вклад государства и госкомпаний вырос по данным на 2015 год до 70 процентов с 35 процентов в 2005 году. В особенности в ФАС отмечают возросшее количество региональных и муниципальных унитарных предприятий, которые являются главными врагами конкуренции на локальных рынках.

Как говорится в отчете ФАС, предприниматели называют чиновников главными врагами конкуренции, а их действия — основной причиной сокращения числа конкурентов на российском рынке. Как пример удара по конкуренции ФАС называет запрет на ввоз в Россию ряда продуктов из стран, поддержавших санкции против РФ. Хотя эмбарго и создало возможности для расширения отечественного производства, это произошло лишь точечно, а в целом оно привело к росту цен на продовольствие и созданию новых административных барьеров. Также в ФАС отмечают ограничение конкуренции при госзакупках, что приводит к росту цен без улучшения качества продукции.

Доклад — это не программа действий, а констатация тенденции последних двух-трех лет, пояснил в среду руководитель ФАС Игорь Артемьев: в нем будет много неприятного для правительства.

Вице-премьер Игорь Шувалов в 2014 году на Гайдаровском форуме заявлял о планах правительства снизить долю госсектора в российской экономике до 25 процентов к 2018 году.  

Темы: Россия, Бизнес и предпринимательство в России, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.09.2016, 12:31
Николай

Надо так прямо и сказать - хотим прибрать к своим загребущим ручкам народное добро, как говориться по своим распихать.Зачем насмехаться над людьми, какая конкуренция у нас практически все Кемеровская область принадлежит очень маленькой группке людей, например у Абрамовича практически все рудники, фабрики, заводы, плюс шахты и какая может быть конкуренция и зачем ему это надо. Может хозяевам надо просто собираться на съезды типа КПСС, выбирать председателя и полюбовно решать между собой
29.09.2016, 11:56
Славий.

Опять космополиты и крипто-троцкисты бубнят и долдонят про приватизацию. Как будто и не было уроков преступной прихватизации 90-х, когда правящая Олигархия под видом бегства капиталов ежегодно вывозила огромные финансы на Запад в офшоры. Неужели непонятно что они нисколько не заинтересованы развивать Россию. Кто мешает им сегодня организовать конкуренцию между всеми товаро-производителями? Почему не развивается средний и мелкий бизнес? Почему нам все время подсовывают их навязчивые идеи приватизировать все без рзбора. И обязательно только те обьекты, которые и так приносят прибыль. Это же абсурд, безрассудство, если не сознатльное преступление когда под этими предлогами просто присваивают в частные руки наиболее лакомые куски госсобственности.
\\\\\\\\\\\
Возьмем к примеру с/х где простые люди и даже хояйства не могут свободно реализовать свою продукцию на рынках, где никогда не было порядка и все было схвачено кавказскими мафиозными группировками. Наведение элементарного порядка только здесь дало бы толчок развитию с/х и снизило бы цены на продукты. Почему эти менагеры прихватизируют непременно только фабрики, заводы и торговлю сырьем, что и так работает и приносит прибыль. Ведь классика приватизации заключается в том, что приватизируются в первую очередь убыточные производства. У либеральных упырей все наоборот.
29.09.2016, 11:44
Титус

Непонятна позиция государственного агентства ФАС. Оно хочет, чтобы в ответ на санкции против себя Россия поддерживала экономику этих стран и тем самым поощряла их наглость? Может, ФАС в обход санкций, для своего персонала ещё и польских яблочек за счёт госбюджета закупает?
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.