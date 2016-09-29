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Глава субподрядчика «Восточного» получил 3,5 года колонии

11:23 29.09.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Глава ООО «Добрострой» Олег Родионов получили 3,5 года колонии общего режима за присвоение более 1,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Благовещенского городского суда, вынесшего это решение.

«Добрострой» был создан в 2012 году, а в июне 2013 года компания заключила договор с генподрядчиком космодрома «Дальспецстроем» на выполнение строительно-монтажных работ, сумма контракта составила 15 млн 183 тыс. рублей.

После этого компании Родионова было перечислено 2,7 млн рублей, из которых 1,7 млн рублей были выведены на счета сторонних компаний и обналичены. Действия предпринимателя были квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ, он был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима. Также его обязали компенсировать «Дальспецстрою» 1 млн 709 тыс. рублей.

По факту нарушений при строительстве Восточного возбуждено 36 уголовных дел. В рамках следственных действия в том числе были задержаны бывший начальник ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» Юрий Хризман, его сын Михаил Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, бывший председатель Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов.

Первый запуск с «Восточного» должен был произойти в конце 2015 года, однако был перенесен на 27 апреля 2016 года, однако в этот день запуск также был перенесен и состоялся только 28 апреля. После срыва запуска был уволен Главы НПО автоматики Леонид Шалимов.

Темы: Расследование преступлений в России, Космонавтика в России, Расследования в России, Космическая промышленность
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Комментарии читателей
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29.09.2016, 12:24
Отец

2,7 млн рублей, из которых 1,7 млн рублей были выведены на счета сторонних компаний и обналичены.
Интересно, почему в статьи ни "гу-гу" про то-как разошлось это обналичивание. Кто получил из этого обнала?
Не удивлюсь, если подобная схема "бизнеса" в "спец строе" процветала и по остальным 36 уголовным делам. Однако что-то про посадки по ним-тишина. Бросили народу кость от борьбы с коррупцией некоего Олега Родионова -успокойся народ-грызите её.
29.09.2016, 12:11
Ник

А деньги где, Зин?
29.09.2016, 11:56
коррупция

если за 1,7 млн дают 3,5 ОБЩЕГО режима ,а за 3,0 рубля крестьянину 5,0 лет строгова!
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