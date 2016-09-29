Глава субподрядчика «Восточного» получил 3,5 года колонии

Глава ООО «Добрострой» Олег Родионов получили 3,5 года колонии общего режима за присвоение более 1,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Благовещенского городского суда, вынесшего это решение.

«Добрострой» был создан в 2012 году, а в июне 2013 года компания заключила договор с генподрядчиком космодрома «Дальспецстроем» на выполнение строительно-монтажных работ, сумма контракта составила 15 млн 183 тыс. рублей.

После этого компании Родионова было перечислено 2,7 млн рублей, из которых 1,7 млн рублей были выведены на счета сторонних компаний и обналичены. Действия предпринимателя были квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ, он был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима. Также его обязали компенсировать «Дальспецстрою» 1 млн 709 тыс. рублей.

По факту нарушений при строительстве Восточного возбуждено 36 уголовных дел. В рамках следственных действия в том числе были задержаны бывший начальник ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» Юрий Хризман, его сын Михаил Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, бывший председатель Законодательной думы Хабаровского края Виктор Чудов.

Первый запуск с «Восточного» должен был произойти в конце 2015 года, однако был перенесен на 27 апреля 2016 года, однако в этот день запуск также был перенесен и состоялся только 28 апреля. После срыва запуска был уволен Главы НПО автоматики Леонид Шалимов.